Hermeto Pascoal será sepultado nesta segunda-feira no Rio

“Quem desejar homenageá-lo, deixe soaruma nota no instrumento, na voz, nachaleira e ofereça ao Universo. Éassim que ele gostaria”. Com essa convocação, as páginas oficiaisde Hermeto Pascoal nas redes sociais informaram a morte do multi-instrumentista, morto no sábado à noite. Hoje, familiares, amigos e admiradores poderão fazer as homenagens em seu velório, que contará com uma cerimônia aberta aopúblico.

Segundo a assessoria do músico, o velório vai ocorrer das14h às 21h, na arena culturalque leva o seu nome, em Bangu,na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O local é próximo ao bairro Jabour, onde o arranjador morava. O legado de Hermeto Pascoalfoi lembrado, ontem, por colegas,fãs e personalidades, sempre destacando a sua inventividade comos instrumentos. Em um longo texto publicado nas redes sociais,o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou da gratidão pelas contribuições do músico. “A músicae a cultura brasileira devem muito a Hermeto Pascoal, que nos deixou neste sábado, dia 13, aos89 anos. O talento e a incansávelcriatividade deste alagoano de Arapiraca o consagraram internacionalmente, e influenciaramgerações de músicos de todo omundo”, disse Lula.

Depois de descrever as habilidades do músico, afirmando que “Hermeto transformou em música tudoo que tocava”, o presidente recordouque, em 2010, ele condecorou o artista com a Ordem do Mérito Cultural, dizendo-se honrado por isso.“Hermeto sempre nos ensinoua não deixar a tristeza dominar. Porisso, convido os brasileiros a celebrarem sua história e sua música. Minha solidariedade à família, aosamigos e a todos que foram inspirados por sua arte. O Brasil se despede com gratidão deste grande artista.”, prosseguiu Lula.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, postou uma foto antiga, na qual canta com Hermeto.“Nosso Bruxo que tive a honra de dividir o espaço especial do palco. Um mestre generoso que transformou a música brasileira em alquimia sonora, ousando ir além do imaginável e mostrando que a arte nasce da liberdade e da criatividade”, disse Margareth, completando que o músico “é patrimônio da nossa cultura.”

O cantor e compositor Caetano Veloso, que, na música Podres poderes, cunhou a expressão “Hermetismos pascoais” para falar da complexidade e sofisticação, num trocadilho com o adjetivo “hermético”, compartilhou um vídeo, no qual lamenta e cita que o músico “um ponto alto” na música e admite ter tido discordâncias.

“Hermeto é grandeza da música no Brasil, um dos pontos mais altos da história da música no Brasil e que se expôs ao mundo com muita clareza e força. Uma coisa imensa. Eu o conheci e botei o nome dele em duas canções minhas, pelo menos, e tive discussão pública com ele. Mas o que importa é a grandeza musical dele”, disse Caetano.

De acordo com nota do Hospital Samaritano Barra, o músico morreu às 20h22 de sábado, em decorrência de complicações em um quadro avançado de fibrose pulmonar. “O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos.”

O músico estava com apresentação marcada para o dia em que morreu, no Festival Acessa BH. O cancelamento do show já havia sido anunciado na terça-feira, por causa da saúde. A banda que acompanhava o músico, Nave Mãe, foi ao show e, ao final, Fábio Pascoal, filho de Hermeto, comunicou a morte do pai e todos declamaram um poema do músico que diz “A distância, não sei dizer. Salve, salve a toda gente que vive e deixa viver.” O artista deixa seis filhos, 13 netos e 10 bisnetos.

Biografia

Nascido em 1936, na pequena cidade de Lagoa da Canoa, interior de Alagoas, Hermeto Pascoal era autodidata. Começou a tocar acordeon e flauta ainda na infância, e aos 15 anos já atuava como músico profissional, mudando-se com o irmão para o Recife em busca de oportunidades. Considerado um gênio da música experimental, Hermeto ficou conhecido por transformar sons do cotidiano em arte — desde o barulho da água até o sopro do vento.

Sua carreira atravessou fronteiras, com colaborações internacionais e reconhecimento mundial. Ao longo da vida, recebeu diversos prêmios, entre eles o Grammy Latino, conquistado em três oportunidades. Em 2024, aos 88 anos, lançou o disco de músicas inéditas Pra você, Ilza, uma homenagem à esposa Ilza da Silva, com quem foi casado por mais de 40 anos. Juntos, tiveram seis filhos. (Com Agência Brasil)

