Davide Ancelotti explica mudanças e assume culpa por derrota do Botafogo

A escalação do Botafogo para enfrentar o São Paulo surpreendeu. A aposta do técnico Davide Ancelotti, entretanto, não deu certo e viu a derrota para o Tricolor por 1 a 0, neste domingo (14), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador explicou a utilização do volante Danilo como um ponta-direita.

“A ideia de escalar três volantes foi primeiro pela falta de ponta direita que temos, porque Álvaro (Montoro) eu não considero que esteja preparado para jogar um jogo com a intensidade de hoje. Santi tem um processo de gripe, então precisava de um ponta jogando dentro do campo, Danilo já fez isso na Premier League com o Forest. A ideia era um ponta direita jogando por dentro, Vitinho um pouco mais no corredor lateral, como sempre fazemos. Nos últimos dois treinos, falei com ele, não tinha muita energia. Certamente estará no jogo contra o Mirassol, vai voltar”, disse o treinador em coletiva.

Davide Ancelotti, aliás, assumiu a responsabilidade pela desorganização do Alvinegro no Morumbis, especialmente no primeiro tempo.

“Toda. Significa que não consigo transmitir neste momento essa continuidade que precisamos. Psicologicamente o time tem que estar mais tranquilo quando acontece algo negativo. Eu tenho que transmitir essa tranquilidade também. O banco tem que transmitir isso em geral, todos. Seguramente tenho toda responsabilidade. Nunca vou dar responsabilidade aos meus jogadores”, ressaltou.

Com o resultado, o Botafogo se mantém com 35 pontos na tabela do Brasileirão. Os resultados da 23ª rodada fizeram o Alvinegro cair da quinta para a sexta posição. O próximo compromisso é o jogo atrasado da 12ª rodada, diante do Mirassol, na próxima quarta-feira.

Outros trechos de Davide Ancelotti:

1° tempo sem finalizações: “Me incomoda, sim. Mas não é que não tivemos chutes, é que o Botafogo tem que jogar como uma equipe sempre. Não só botar coração, tem que jogar com organização, como um time. Podemos fazer gols só com as jogadas individuais, mas quando o jogo é assim não vamos ganhar”.

Mental: “Temos que parar de pensar no ano passado, é um elenco diferente, é um time diferente, é uma temporada diferente. Temos um objetivo claro. Não temos que perder tempo. Hoje perdemos tempo jogando assim. No próximo jogo temos que reagir. Foi uma semana difícil não posso mentir. Uma semana difícil psicologicamente para todo o elenco, para todo o Botafogo”.

