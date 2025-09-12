Homem é preso acusado de estupro de vulnerável no DF após denúncia de mãe

Atuação conjunta do MPDFT e PCDF prende pedófilo no Recanto das Emas - (crédito: Reprodução)

Um homem acusado de aliciar e abusar sexualmente de adolescentes foi preso no Recanto das Emas após uma investigação conjunta do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Polícia Civil (PCDF).

O caso veio à tona após a denúncia da mãe de uma das vítimas e, em menos de 30 dias, resultou na prisão preventiva do suspeito e na apresentação de denúncia formal à Justiça.

As investigações tiveram início em 11 de agosto, quando a mãe de uma adolescente procurou as autoridades para relatar os abusos. As vítimas foram ouvidas em depoimento especial e, com base nas informações, a Promotoria solicitou mandado de busca e apreensão.

A medida, autorizada pela Justiça, foi cumprida pela PCDF na residência do suspeito, onde foram encontrados dispositivos eletrônicos, brinquedos, doces, revistas pornográficas e preservativos.

Diante das evidências, a PCDF representou pela prisão preventiva, com parecer favorável do MPDFT. A Justiça decretou a medida, e o homem foi preso no dia 4 de setembro. Em 9 de setembro, a Promotoria apresentou denúncia formal contra o acusado.

O MPDFT aponta que o suspeito responderá por estupro de vulnerável, agravado pelo fato de ter sido praticado contra vítima em situação de impossibilidade de resistência, além dos crimes de pedofilia e armazenamento de material pornográfico envolvendo adolescentes, conforme previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

