Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (15/9), cinco loterias: os concursos 6827 da Quina, o 3487 da Lotofácil, o 2823 da Lotomania, 2860 da Dupla-Sena e o 746 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10,4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-52-53-66-78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3,3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02-08-09-12-13-17-18-26-41-44-61-67-76-77-79-80-82-84-87-90.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania



Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 08-18-41-42-48-50 no primeiro sorteio; 01-11-15-22-26-42 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 9,1 milhões para o primeiro sorteio; e R$ 177 mil para o segundo sorteio.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 7

Coluna 3: 9

Coluna 4: 8

Coluna 5: 9

Coluna 6: 6

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhõespara quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-04-05-07-10-12-13-15-16-17-18-19-21-22-23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil