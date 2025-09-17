Câmara debate saúde da mulher e câncer ginecológico

No Salão Nobre da Câmara dos Deputados, o fórum “Câncer Ginecológico em Debate: Caminhos para a Transformação da Saúde Pública” promoveu debates e conscientização sobre a promoção da saúde ginecológica nesta terça-feira (16/9). O evento, promovido pelo Grupo EVA em colaboração com a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde das Mulheres (FPS Mulheres), contou com especialistas, representantes do Legislativo e autoridades em saúde.

A deputada federal Silvia Cristina (PP-RO), presidente da Frente Parlamentar em Prol da Luta contra o Câncer, esteve presente e ressaltou a importância da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sancionada em 2023. “Temos a certeza de que, se diagnosticado precocemente e com ações concretas, nós podemos salvar vidas”, destacou.

O evento traçou ainda um panorama dos cânceres ginecológicos no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), os tumores que atingem colo do útero, ovário, endométrio, vagina e vulva representam 13% dos casos. Na região Norte, os tumores de colo do útero são a principal causa de morte por câncer entre as mulheres, 15,7% dos casos.

A oncologista e presidente do Grupo Eva, Andrea Gadelha Guimarães, destacou a importância de estruturar ações integradas e da vacina contra o papilomavírus humano (HPV), que pode tumores em diferentes regiões. “A gente está falando de um câncer que a gente tem como prevenir, isso é que torna a questão do câncer de colo de útero e essa realidade inaceitável”, declara. "O Brasil precisa de uma virada relevante e efetiva na vacinação contra o vírus HPV. Só assim conseguiremos mudar o cenário alarmante em que quase 8 mil mulheres morrem por ano de câncer de colo do útero."

Após o diálogo no Salão Nobre, a iniciativa iluminou o prédio do Congresso Nacional com projeções do Setembro em Flor, campanha pela prevenção dos cânceres ginecológicos. A ação exibiu mensagens sobre vacinação, fatores de risco e estímulo à adoção de hábitos saudáveis.