Deputado tenta visitar Bolsonaro em hospital, mas é barrado

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) afirmou nesta quarta-feira (17/9) que esteve no Hospital DF Star para ver o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), mas não conseguiu ter acesso ao paciente.

Em entrevista aos jornalistas, Evair disse que procurou informações junto à equipe do hospital e a assessores, mas que — por orientação médica e decisão da família — as visitas estão restritas aos parentes próximos.



“A princípio ele chegou muito desidratado. Em função do vômito e do soluço, houve queda de pressão; isso trouxe elevação de parâmetros cardíacos e os exames mostraram persistência da anemia e alteração das atividades renais”, afirmou o deputado.



Ele citou trechos do boletim e das informações colhidas junto a auxiliares da equipe médica. Evair também relatou relatos de episódios de apneia durante a noite: “Foi relatado que por quase 10 segundos ele ficou sem respiração em casa.”

O parlamentar ressaltou que não tentou forçar a entrada: “Nós temos juízo e responsabilidade. Não tentei porque há um impedimento legal e, neste momento, o maior carinho que ele pode receber é da família e da equipe médica.”



Evair disse ainda que a família — representada por Michele Bolsonaro e pelo senador Flávio Bolsonaro — deverá se manifestar oficialmente sobre o quadro por meio de nota ou contato direto com a imprensa.



Segurança reforçada

A visita frustrada de Evair ocorre num cenário de segurança reforçada no entorno do DF Star. A Polícia Militar do Distrito Federal informou que presta apoio à Polícia Penal, responsável pela escolta do ex-presidente, e que a movimentação em frente ao hospital segue tranquila, com poucos apoiadores, em sua maioria idosos.



Segundo boletim médico divulgado pela unidade, Bolsonaro deu entrada na tarde de 16 de setembro com vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope; após exames foram constatadas anemia persistente e elevação da creatinina, além de alterações que levaram à realização de ressonância magnética do crânio, sem sinais agudos.

Deputados devem fazer revezamento

Evair disse esperar que outros deputados façam um revezamento para acompanhar as informações sobre o estado de saúde do ex-presidente, mas reafirmou que “oficialmente, pela família e por quem tem acesso, quem sempre vai falar será a dona Michele e o senador Flávio”.



Questionado sobre a possibilidade de alta ainda hoje, o deputado ponderou que “é muito difícil dizer” e que os médicos não trabalham com prazos definidos, citando a necessidade de novos exames e acompanhamento contínuo.



A internação acontece em meio a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023; Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde agosto, e a escolta penal acompanha todas as movimentações relacionadas ao translado e à permanência no hospital.

