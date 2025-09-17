PEC da Blindagem: como votaram os deputados federais

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite da terça-feira (16/9), o texto-base Proposta de emenda à Constituição (PEC) das Prerrogativas, apelidada de PEC da Blindagem. O texto, aprovado em segundo turno, recebeu o voto favorável de 344 parlamentares, maior parte da base de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O projeto defende que, a partir da diplomação, congressistas só podem ser alvo de medidas cautelares advindas do Supremo Tribunal Federal (STF). Com o quórum de 477 parlamentares, a proposta teve 133 votos contrários e nenhuma abstenção no segundo turno. Outros dois destaques devem ser votados nesta quarta-feira (17/9). Confira como votaram os deputados.
Oposição
Maior partido na Câmara, o Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro, votou favorável à medida. A bancada da sigla, que inclui ainda União Brasil, PP, Republicanos, PSD, MDB e PODEMOS, orientou pela aprovação. Todos os deputados do Republicanos votaram a favor.
Já no União, apenas Daniela Waguinho (RJ), Cristiane Lopes (RO), Douglas Viegas (SP), Kim Kataguiri (SP) e Rosangela Moro (SP) votaram não. O PP, partido que rompeu recentemente com o governo Lula, teve maioria favorável, com apenas três dissidentes: Daniel Barbosa (AL), Socorro Neri (AC) e Del. Bruno Lima (SP). O PSD ficou mais dividido, com 17 dos 42 votos contrários.
Embora faça oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Novo orientou pela rejeição do projeto. Quatro dos cinco deputados do partido estiveram na votação e foram contrários à PEC da Blindagem.
Governistas
Apesar da orientação contrária, alguns deputados do Bloco Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) foram favoráveis à medida. Do partido do presidente Lula, que teve 59 votantes, Jilmar Tatto (SP), Odair Cunha (MG), Paulo Guedes (MG), Dilvanda Faro (PA), Dr. Francisco (PI), Flávio Nogueira (PI), Florentino Neto (PI), Merlong Solano (PI), Alfredinho (SP) e Kiko Celeguim (SP) deram voto Sim.
Todos os nove deputados do PCdoB estiveram na votação e foram contrários. O PV teve quatro votantes e apenas Bacelar (BA) foi favorável.
Com todos os 14 parlamentares presentes, o PSOL foi inteiramente contrário à medida. Único deputado do Rede, que compõe o bloco com o PSOL, Túlio Gadêlha (PE) votou contra.
Neutralidade
Os partidos PDT e PSB, além do Bloco AVANTE, SOLIDARIEDADE e PRD, não deram orientação de votos. No PDT, dos 12 votantes, apenas três foram contrários à medida. Dorinaldo Malafaia (AP), Flávia Morais (GO) e Duda Salabert (MG) votaram Não.
O PSB teve 12 votantes, com sete votos favoráveis e cinco contra. Luciano Ducci (PR), Duarte Jr. (MA), Lídice da Mata (BA), Rodrigo Rollemberg (DF) e Tabata Amaral (SP) foram desfavoráveis à PEC.
No AVANTE, Pastor Isidório (BA) foi o único contrário entre os sete parlamentares presentes. Dos quatro representantes do SOLIDARIEDADE, Weliton Prado (MG) e Maria Arraes (PE) votaram Não, Aureo Ribeiro (RJ) e Paulinho da Força (SP) foram favoráveis. Com cinco deputados, o PRD foi inteiramente a favor da medida.
Confira votos de cada deputado por partido
Avante
-
Bruno Farias (Avante-MG): Sim
-
Delegada Ione (Avante-MG): Sim
-
Greyce Elias (Avante-MG): Sim
-
Luis Tibé (Avante-MG): Sim
-
Neto Carletto (Avante-BA): Sim
-
Pastor Isidório (Avante-BA): Não
-
Waldemar Oliveira (Avante-PE): Não registrado
Cidadania
-
Alex Manente (Cidadania-SP): Sim
-
Amom Mandel (Cidadania-AM): Não
-
Any Ortiz (Cidadania-RS): Sim
-
Arnaldo Jardim (Cidadania-SP): Sim
MDB
-
Acácio Favacho (MDB-AP): Sim
-
Alceu Moreira (MDB-RS): Sim
-
Alexandre Guimarãe (MDB-TO): Sim
-
Andreia Siqueira (MDB-PA): Sim
-
Antônio Doido (MDB-PA): Sim
-
Baleia Rossi (MDB-SP): Não
-
Célio Silveira (MDB-GO): Sim
-
Cleber Verde (MDB-MA): Sim
-
Cobalchini (MDB-SC): Sim
-
Delegado Palumbo (MDB-SP): Não
-
Duda Ramos (MDB-RR): Sim
-
Dra. Alessandra H. (MDB-PA): Sim
-
Emanuel Pinheiro N (MDB-MT): Não
-
Fábio Teruel (MDB-SP): Sim
-
Gutemberg Reis (MDB-RJ): Sim
-
Helena Lima (MDB-RR): Sim
-
Henderson Pinto (MDB-PA): Sim
-
Hercílio Diniz (MDB-MG): Sim
-
Hildo Rocha (MDB-MA): Sim
-
João Cury (MDB-SP): Sim
-
José Priante (MDB-PA): Sim
-
Juarez Costa (MDB-MT): Não
-
Luiz F. Vampiro (MDB-SC): Sim
-
Marussa Boldrin (MDB-GO): Sim
-
Márcio Biolchi (MDB-RS): Sim
-
Newton Cardoso Jr (MDB-MG): Sim
-
Olival Marques (MDB-PA): Sim
-
Otoni de Paula (MDB-RJ): Não
-
Pezenti (MDB-SC): Sim
-
Rafael Prudente (MDB-DF): Sim
-
Rafael Maia (MDB-BA): Sim
-
Renilce Nicodemos (MDB-PA): Sim
-
Ricardo Maia (MDB-BA): Sim
-
Sergio Souza (MDB-PR): Sim
-
Simone Marquetto (MDB-SP): Sim
-
Yury do Paredão (MDB-CE): Sim
Novo
-
Adriana Ventura (Novo-SP): Não
-
Gilson Marques (Novo-SC): Não
-
Luiz Lima (Novo-RJ): Não
-
Marcel van Hattem (Novo-RS): Não
PCdoB
-
Alice Portugal (PCdoB-BA): Não
-
Daniel Almeida (PCdoB-BA): Não
-
Daiana Santos (PCdoB-RS): Não
-
Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ): Não
-
Jandira Feghali (PCdoB-RJ): Não
-
Márcio Jerry (PCdoB-MA): Não
-
Orlando Silva (PCdoB-SP): Não
-
Prof Marcivania (PCdoB-AP): Não
-
Renildo Calheiros (PCdoB-PE): Não
PDT
-
André Figueiredo (PDT-CE): Sim
-
Duda Salabert (PDT-MG): Não
-
Félix Mendonça Jr (PDT-BA): Sim
-
Flávia Morais (PDT-GO): Não
-
Leo Prates (PDT-BA): Sim
-
Léo Prates (PDT-BA): Sim
-
Mário Heringer (PDT-MG): Sim
-
Marcos Tavares (PDT-RJ): Sim
-
Márcio Honaiser (PDT-MA): Sim
-
Mauro Benevides Fo. (PDT-CE): Sim
-
Max Lemos (PDT-RJ): Sim
-
Robério Monteiro (PDT-CE): Sim
PL
-
Adilson Barroso (PL-SP): Sim
-
Alberto Fraga (PL-DF): Sim
-
Altineu Côrtes (PL-RJ): Sim
-
André Fernandes (PL-CE): Sim
-
André Ferreira (PL-PE): Sim
-
Antonio Carlos R. (PL-SP): Sim
-
Bia Kicis (PL-DF): Sim
-
Bibo Nunes (PL-RS): Sim
-
Capitão Alden (PL-BA): Sim
-
Carlos Jordy (PL-RJ): Sim
-
Caroline de Toni (PL-SC): Sim
-
Cel. Chrisóstomo (PL-RO): Sim
-
Chris Tonietto (PL-RJ): Sim
-
Coronel Fernanda (PL-MT): Sim
-
Coronel Meira (PL-PE): Sim
-
Daniel Agrobom (PL-GO): Sim
-
Daniel Freitas (PL-SC): Sim
-
Daniela Reinehr (PL-SC): Sim
-
Del. Éder Mauro (PL-PA): Sim
-
Delegado Bilynskyj (PL-SP): Sim
-
Delegado Caveira (PL-PA): Sim
-
Delegado Ramagem (PL-RJ): Sim
-
Detinha (PL-MA): Sim
-
Domingos Sávio (PL-MG): Sim
-
Dr. Jaziel (PL-CE): Sim
-
Eli Borges (PL-TO): Sim
-
Eros Biondini (PL-MG): Sim
-
Fernando Rodolfo (PL-PE): Sim
-
Filipe Barros (PL-PR): Sim
-
Filipe Martins (PL-TO): Sim
-
General Girão (PL-RN): Sim
-
General Pazuello (PL-RJ): Sim
-
Giacobo (PL-PR): Sim
-
Gilvan da Federal (PL-ES): Sim
-
Giovani Cherini (PL-RS): Sim
-
Gustavo Gayer (PL-GO): Sim
-
Helio Lopes (PL-RJ): Sim
-
Jefferson Campos (PL-SP): Sim
-
Joaquim Passarinho (PL-PA): Sim
-
José Medeiros (PL-MT): Sim
-
JosimarMaranhãozi (PL-MA): Sim
-
Julia Zanatta (PL-SC): Sim
-
Junior Lourenço (PL-MA): Sim
-
Junio Amaral (PL-MG): Sim
-
Lincoln Portela (PL-MG): Sim
-
Luiz Carlos Motta (PL-SP): Sim
-
Marcelo Álvaro (PL-MG): Sim
-
Marcelo Moraes (PL-RS): Sim
-
Marcio Alvino (PL-SP): Sim
-
Marcos Pollon (PL-MS): Sim
-
Mario Frias (PL-SP): Sim
-
Matheus Noronha (PL-CE): Sim
-
Mauricio do Vôlei (PL-MG): Sim
-
Miguel Lombardi (PL-SP): Sim
-
Mis. José Olimpio (PL-SP): Sim
-
Nelson Barbudo (PL-MT): Sim
-
Nikolas Ferreira (PL-MG): Sim
-
Osmar Terra (PL-RS): Sim
-
Pastor Eurico (PL-PE): Sim
-
Pastor Gil (PL-MA): Sim
-
Paulo Freire Costa (PL-SP): Sim
-
Pr.Marco Feliciano (PL-SP): Sim
-
Professor Alcides (PL-GO): Sim
-
Ricardo Guidi (PL-SC): Sim
-
Roberto Monteiro (PL-RJ): Sim
-
Roberta Roma (PL-BA): Sim
-
Rodolfo Nogueira (PL-MS): Sim
-
Rodrigo da Zaeli (PL-MT): Sim
-
Rosana Valle (PL-SP): Sim
-
Rosângela Reis (PL-MG): Sim
-
Sanderson (PL-RS): Sim
-
Sgt. Gonçalves (PL-RN): Sim
-
Soraya Santos (PL-RJ): Sim
-
Sóstenes Cavalcant (PL-RJ): Sim
-
Tiririca (PL-SP): Sim
-
Vinicius Gurgel (PL-AP): Sim
-
Wellington Roberto (PL-PB): Sim
-
Zé Vitor (PL-MG): Sim
-
Zé Trovão (PL-SC): Sim
-
Zucco (PL-RS): Sim
PP
-
AJ Albuquerque (PP-CE): Sim
-
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB): Sim
-
Adriano do Baldy (PP-GO): Sim
-
Afonso Hamm (PP-RS): Sim
-
Allan Garcês (PP-MA): Sim
-
Amanda Gentil (PP-MA): Sim
-
André Abdon (PP-AP): Sim
-
Ana Paula Leão (PP-MG): Sim
-
Arthur Lira (PP-AL): Sim
-
Átila Lira (PP-PI): Sim
-
Bebeto (PP-RJ): Sim
-
Clarissa Tércio (PP-PE): Sim
-
Claudio Cajado (PP-BA): Sim
-
Covatti Filho (PP-RS): Sim
-
Da Vitoria (PP-ES): Sim
-
Del. Bruno Lima (PP-SP): Não
-
Del. Fabio Costa (PP-AL): Sim
-
Delegado da Cunha (PP-SP): Sim
-
Dilceu Sperafico (PP-PR): Sim
-
Dimas Fabiano (PP-MG): Sim
-
Doutor Luizinho (PP-RJ): Sim
-
Dr. Luiz Ovando (PP-MS): Sim
-
Eduardo da Fonte (PP-PE): Sim
-
Evair de Melo (PP-ES): Sim
-
Fausto Pinato (PP-SP): Sim
-
João Maia (PP-RN): Sim
-
Julio Arcoverde (PP-PI): Sim
-
Julio Lopes (PP-RJ): Sim
-
Lula da Fonte (PP-PE): Sim
-
LuizAntônioCorrêa (PP-RJ): Sim
-
Mário Negromonte J (PP-BA): Sim
-
Marx Beltrão (PP-AL): Sim
-
Mauricio Neves (PP-SP): Sim
-
Pedro Lupion (PP-PR): Sim
-
Pedro Westphalen (PP-RS): Sim
-
Pinheirinho (PP-MG): Sim
-
Ricardo Barros (PP-PR): Sim
-
Robinson Faria (PP-RN): Sim
-
Silvia Cristina (PP-RO): Sim
-
Socorro Neri (PP-AC): Não
-
Thiago de Joaldo (PP-SE): Sim
-
Tião Medeiros (PP-PR): Sim
-
ToninhoWandscheer (PP-PR): Sim
-
Vermelho (PP-PR): Sim
-
Vicentinho Júnior (PP-TO): Sim
-
Zé Adriano (PP-AC): Sim
-
Zezinho Barbary (PP-AC): Sim
PRD
-
Dr. Frederico (PRD-MG): Sim
-
Fred Costa (PRD-MG): Sim
-
Magda Mofatto (PRD-GO): Sim
-
Marreca Filho (PRD-MA): Sim
-
Pedro A ihara (PRD-MG): Sim
PSB
-
Bandeira de Mello (PSB-RJ): Não
-
Duarte Jr. (PSB-MA): Não
-
Eriberto Medeiros (PSB-PE): Sim
-
Felipe Carreras (PSB-PE): Sim
-
Gervásio Maia (PSB-PB): Sim
-
Guilherme Uchoa (PSB-PE): Sim
-
Jonas Donizette (PSB-SP): Sim
-
Júnior Mano (PSB-CE): Sim
-
Lídice da Mata (PSB-BA): Não
-
Lucas Ramos (PSB-PE): Sim
-
Luciano Ducci (PSB-PR): Não
-
Paulo Folletto (PSB-ES): Sim
-
Pedro Campos (PSB-PE): Sim
-
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF): Não
-
Tabata Amaral (PSB-SP): Não
PSD
-
Átila Lins (PSD-AM): Não
-
Antonio Brito (PSD-BA): Não
-
Caio Vianna (PSD-RJ): Não
-
Carlos Sampaio (PSD-SP): Não
-
Castro Neto (PSD-PI): Sim
-
Célio Studart (PSD-CE): Não
-
Cezinha Madureira (PSD-SP): Sim
-
Charles Fernandes (PSD-BA): Não
-
Danrlei (PSD-RS): Sim
-
Delegada Katarina (PSD-SE): Não
-
Diego Andrade (PSD-MG): Sim
-
Diego Coronel (PSD-BA): Sim
-
Dr. Ismael Alexand (PSD-GO): Sim
-
Fabio Reis (PSD-SE): Não
-
Gabriel Nunes (PSD-BA): Sim
-
GilbertoNascimento (PSD-SP): Sim
-
Hugo Leal (PSD-RJ): Sim
-
Igor Timo (PSD-MG): Sim
-
Ismael (PSD-SC): Sim
-
Josivaldo JP (PSD-MA): Sim
-
Júlio Cesar (PSD-PI): Sim
-
Júnior Ferrari (PSD-PA): Não
-
Laura Carneiro (PSD-RJ): Não
-
Luciano Amaral (PSD-AL): Sim
-
Luciano Alves (PSD-PR): Não
-
Luiz Fernando (PSD-MG): Sim
-
Luiz Gastão (PSD-CE): Não
-
Luiz Nishimori (PSD-PR): Não
-
Luisa Canziani (PSD-PR): Sim
-
Marcos A. Sampaio (PSD-PI): Sim
-
Otto Alencar Filho (PSD-BA): Não
-
Paulo Litro (PSD-PR): Sim
-
Paulo Magalhães (PSD-BA): Sim
-
Pedro Paulo (PSD-RJ): Sim
-
Raimundo Santos (PSD-PA): Sim
-
Reinhold Stephanes (PSD-PR): Sim
-
Ribamar Silva (PSD-SP): Não
-
Rodrigo Estacho (PSD-PR): Sim
-
Saulo Pedroso (PSD-SP): Não
-
Sargento Fahur (PSD-PR): Sim
-
Sidney Leite (PSD-AM): Não
-
Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR): Não
PSDB
-
Adolfo Viana (PSDB-BA): Sim
-
Aécio Neves (PSDB-MG): Não
-
Beto Pereira (PSDB-MS): Sim
-
Beto Richa (PSDB-PR): Sim
-
Daniel Trzeciak (PSDB-RS): Não
-
Geovania de Sá (PSDB-SC): Sim
-
Geraldo Resende (PSDB-MS): Não
-
Lêda Borges (PSDB-GO): Sim
-
Lucas Redecker (PSDB-RS): Não
-
Paulo A. Barbosa (PSDB-SP): Não
-
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG): Sim
-
Vitor Lippi (PSDB-SP): Não
PSOL
-
Célia Xakriabá (PSOL-MG): Não
-
Chico Alencar (PSOL-RJ): Não
-
Daiana Santos (PSOL-RS): Não
-
Erika Hilton (PSOL-SP): Não
-
Fernanda Melchionna (PSOL-RS): Não
-
Glauber Braga (PSOL-RJ): Não
-
Guilherme Boulos (PSOL-SP): Não
-
Ivan Valente (PSOL-SP): Não
-
Luiza Erundina (PSOL-SP): Não
-
-
-
Paulo Lemos (PSOL-AP): Não
-
-
Professora Luciene (PSOL-SP): Não
-
-
Sâmia Bomfim (PSOL-SP): Não
-
Talíria Petrone (PSOL-RJ): Não
-
Tarcísio Motta (PSOL-RJ): Não
PT
-
Airton Faleiro (PT-PA): Não
-
Alfredinho (PT-SP): Sim
-
Alencar Santana (PT-SP): Não
-
Ana Pimentel (PT-MG): Não
-
Ana Paula Lima (PT-SC): Não
-
Benedita da Silva (PT-RJ): Não
-
Bohn Gass (PT-RS): Não
-
Carlos Veras (PT-PE): Não
-
Del. Adriana A. (PT-GO): Não
-
Denise Pessôa (PT-RS): Não
-
Dilvanda Faro (PT-PA): Sim
-
Dimas Gadelha (PT-RJ): Não
-
Dr. Francisco (PT-PI): Sim
-
Erika Kokay (PT-DF): Não
-
Fernando Mineiro (PT-RN): Não
-
Flávio Nogueira (PT-PI): Sim
-
Florentino Neto (PT-PI): Sim
-
Helder Salomão (PT-ES): Não
-
Ivoneide Caetano (PT-BA): Não
-
Jack Rocha (PT-ES): Não
-
-
Jilmar Tatto (PT-SP): Sim
-
João Daniel (PT-SE): Não
-
Joseildo Ramos (PT-BA): Não
-
Josias Gomes (PT-BA): Não
-
Juliana Cardoso (PT-SP): Não
-
Kiko Celeguim (PT-SP): Sim
-
Leonardo Monteiro (PT-MG): Não
-
Lenir de Assis (PT-PR): Não
-
Lindbergh Farias (PT-RJ): Não
-
Lindenmeyer (PT-RS): Não
-
Luiz Couto (PT-PB): Não
-
-
Marcon (PT-RS): Não
-
Maria do Rosário (PT-RS): Não
-
Merlong Solano (PT-PI): Sim
-
Miguel Ângelo (PT-MG): Não
-
Natália Bonavides (PT-RN): Não
-
Nilto Tatto (PT-SP): Não
-
Odair Cunha (PT-MG): Sim
-
Padre João (PT-MG): Não
-
Paulão (PT-AL): Não
-
Patrus Ananias (PT-MG): Não
-
Paulo Guedes (PT-MG): Sim
-
Paulo Pimenta (PT-RS): Não
-
Pedro Uczai (PT-SC): Não
-
Reimont (PT-RJ): Não
-
Reginaldo Lopes (PT-MG): Não
-
Rogério Correia (PT-MG): Não
-
Rubens Pereira Jr. (PT-MA): Não
-
Rubens Otoni (PT-GO): Não
-
Rui Falcão (PT-SP): Não
-
Tadeu Veneri (PT-PR): Não
-
Valmir Assunção (PT-BA): Não
-
Vander Loubet (PT-MS): Não
-
Vicentinho (PT-SP): Não
-
Waldenor Pereira (PT-BA): Não
-
Welter (PT-PR): Não
-
Zé Neto (PT-BA): Não
PV
-
Aliel Machado (PV-PR): Sim
-
Bacelar (PV-BA): Sim
-
Clodoaldo Magalhãe (PV-PE): Não
-
Prof. Reginaldo V. (PV-DF): Não
Podemos
-
Benzema Ganem (Podemos-SP): Sim
-
Dr Victor Linhalis (Podemos-ES): Sim
-
Enf. Ana Paula (Podemos-CE): Sim
-
Fábio Macedo (Podemos-MA): Sim
-
Gilson Daniel (Podemos-ES): Não
-
Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR): Não
-
Mauricio Marcon (Podemos-RS): Sim
-
Nely Aquino (Podemos-MG): Sim
-
Rafael Fera (Podemos-RO): Sim
-
Raimundo Costa (Podemos-BA): Sim
-
Renata Abreu (Podemos-SP): Sim
-
Rodrigo Gambale (Podemos-SP): Sim
-
Romero Rodrigues (Podemos-PB): Sim
-
Ruy Carneiro (Podemos-PB): Não
-
Samuel Santos (Podemos-GO): Sim
-
Sargento Portugal (Podemos-RJ): Sim
-
Tiago Dimas (Podemos-TO): Sim
Rede
Túlio Gadêlha (Rede-PE) - Não
Republicanos
-
Adail Filho (Republican-AM): Sim
-
Albuquerque (Republican-RR): Sim
-
Amaro Neto (Republican-ES): Sim
-
-
Antônio Andrade (Republican-TO): Sim
-
Antônia Lúcia (Republican-AC): Sim
-
Augusto Coutinho (Republican-PE): Sim
-
Celso Russomanno (Republican-SP): Sim
-
Def. Stélio Dener (Republican-RR): Sim
-
Diego Garcia (Republican-PR): Sim
-
Ely Santos (Republican-SP): Sim
-
Euclydes Pettersen (Republican-MG): Sim
-
Fernando Monteiro (Republican-PE): Sim
-
Franciane Bayer (Republican-RS): Sim
-
Fred Linhares (Republican-DF): Sim
-
Gabriel Mota (Republican-RR): Sim
-
Gilberto Abramo (Republican-MG): Sim
-
Gustinho Ribeiro (Republican-SE): Sim
-
Hugo Motta (Republican-PB): Sim
-
Jadyel Alencar (Republican-PI): Sim
-
Jeferson Rodrigues (Republican-GO): Sim
-
Jorge Braz (Republican-RJ): Sim
-
Jorge Goetten (Republican-SC): Sim
-
Julio Cesar Ribeir (Republican-DF): Sim
-
Lafayette Andrada (Republican-MG): Sim
-
Luciano Vieira (Republican-RJ): Sim
-
Luis Carlos Gomes (Republican-RJ): Sim
-
Márcio Marinho (Republican-BA): Sim
-
Marcos Pereira (Republican-SP): Sim
-
Marcelo Crivella (Republican-RJ): Sim
-
Maria Rosas (Republican-SP): Sim
-
Messias Donato (Republican-ES): Sim
-
Murilo Galdino (Republican-PB): Sim
-
Ossesio Silva (Republican-PE): Sim
-
Ricardo Ayres (Republican-TO): Sim
-
Roberto Duarte (Republican-AC): Sim
-
Rogéria Santos (Republican-BA): Sim
-
Ronaldo Nogueira (Republican-RS): Sim
-
Samuel Viana (Republican-MG): Sim
-
Silas Câmara (Republican-AM): Sim
-
Vinicius Carvalho (Republican-SP): Sim
-
Wilson Santiago (Republican-PB): Sim
-
Aline Gurgel (Republican-AP): Sim
-
Aluisio Mendes (Republican-MA): Sim
Solidariedade
-
Aureo Ribeiro (Solidaried-RJ): Sim
-
Maria Arraes (Solidaried-PE): Não
-
Paulinho da Força (Solidaried-SP): Sim
-
Weliton Prado (Solidaried-MG): Não
União
-
Arthur O. Maia (União-BA): Sim
-
Benes Leocádio (União-RN): Sim
-
Carla Dickson (União-RN): Sim
-
Carlos Gaguim (União-TO): Sim
-
Coronel Assis (União-MT): Sim
-
Coronel Ulysses (União-AC): Sim
-
Cristiane Lopes (União-RO): Não
-
Dal Barreto (União-BA): Sim
-
Dani Cunha (União-RJ): Sim
-
Daniela Waguinho (União-RJ): Não
-
Danilo Forte (União-CE): Sim
-
David Soares (União-SP): Sim
-
Dayany Bittencourt (União-CE): Sim
-
Delegado Marcelo (União-MG): Sim
-
Del. Matheus L. (União-PR): Sim
-
Dr Fernando Máximo (União-RO): Sim
-
Dr.Zacharias Calil (União-GO): Sim
-
Douglas Viegas (União-SP): Não
-
Eduardo Velloso (União-AC): Sim
-
Elmar Nascimento (União-BA): Sim
-
Fausto Santos Jr. (União-AM): Sim
-
Fabio Schiochet (União-SC): Sim
-
Felipe Becari (União-SP): Sim
-
Felipe Francischin (União-PR): Sim
-
Fernando Coelho (União-PE): Sim
-
Fernanda Pessôa (União-CE): Sim
-
Geraldo Mendes (União-PR): Sim
-
Gisela Simona (União-MT): Sim
-
José Rocha (União-BA): Sim
-
Juninho do Pneu (União-RJ): Sim
-
Juscelino Filho (União-MA): Sim
-
Kim Kataguiri (União-SP): Não
-
Leur Lomanto Jr. (União-BA): Sim
-
Luciano Bivar (União-PE): Sim
-
-
Luiz Carlos Busato (União-RS): Sim
-
Marangoni (União-SP): Sim
-
Marcos Soares (União-RJ): Sim
-
Maurício Carva lho (União-RO): Sim
-
Meire Serafim (União-AC): Sim
-
Mendonça Filho (União-PE): Sim
-
Moses Rodrigues (União-CE): Sim
-
Murillo Gouvea (União-RJ): Sim
-
Nicoletti (União-RR): Sim
-
Padovani (União-PR): Sim
-
Pastor Claudio Mar (União-PA): Sim
-
Pastor Diniz (União-RR): Sim
-
Pauderney Avelino (União-AM): Sim
-
Paulo Azi (União-BA): Sim
-
Pedro Lucas F. (União-MA): Sim
-
Rodrigo de Castro (União-MG): Sim
-
Rodrigo Valadares (União-SE): Sim
-
Rosangela Moro (União-SP): Não
-
Ricardo Abrão (União-RJ): Sim
-
Silvye Alves (União-GO): Sim
