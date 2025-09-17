PEC da Blindagem: como votaram os deputados federais

O texto, aprovado em segundo turno, recebeu o voto favorável de 344 parlamentares, maior parte da base de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite da terça-feira (16/9), o texto-base Proposta de emenda à Constituição (PEC) das Prerrogativas, apelidada de PEC da Blindagem. O texto, aprovado em segundo turno, recebeu o voto favorável de 344 parlamentares, maior parte da base de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O projeto defende que, a partir da diplomação, congressistas só podem ser alvo de medidas cautelares advindas do Supremo Tribunal Federal (STF). Com o quórum de 477 parlamentares, a proposta teve 133 votos contrários e nenhuma abstenção no segundo turno. Outros dois destaques devem ser votados nesta quarta-feira (17/9). Confira como votaram os deputados.

Oposição

Maior partido na Câmara, o Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro, votou favorável à medida. A bancada da sigla, que inclui ainda União Brasil, PP, Republicanos, PSD, MDB e PODEMOS, orientou pela aprovação. Todos os deputados do Republicanos votaram a favor.

Já no União, apenas Daniela Waguinho (RJ), Cristiane Lopes (RO), Douglas Viegas (SP), Kim Kataguiri (SP) e Rosangela Moro (SP) votaram não. O PP, partido que rompeu recentemente com o governo Lula, teve maioria favorável, com apenas três dissidentes: Daniel Barbosa (AL), Socorro Neri (AC) e Del. Bruno Lima (SP). O PSD ficou mais dividido, com 17 dos 42 votos contrários.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Embora faça oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Novo orientou pela rejeição do projeto. Quatro dos cinco deputados do partido estiveram na votação e foram contrários à PEC da Blindagem.

Governistas

Apesar da orientação contrária, alguns deputados do Bloco Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) foram favoráveis à medida. Do partido do presidente Lula, que teve 59 votantes, Jilmar Tatto (SP), Odair Cunha (MG), Paulo Guedes (MG), Dilvanda Faro (PA), Dr. Francisco (PI), Flávio Nogueira (PI), Florentino Neto (PI), Merlong Solano (PI), Alfredinho (SP) e Kiko Celeguim (SP) deram voto Sim.

Todos os nove deputados do PCdoB estiveram na votação e foram contrários. O PV teve quatro votantes e apenas Bacelar (BA) foi favorável.

Com todos os 14 parlamentares presentes, o PSOL foi inteiramente contrário à medida. Único deputado do Rede, que compõe o bloco com o PSOL, Túlio Gadêlha (PE) votou contra.

Neutralidade

Os partidos PDT e PSB, além do Bloco AVANTE, SOLIDARIEDADE e PRD, não deram orientação de votos. No PDT, dos 12 votantes, apenas três foram contrários à medida. Dorinaldo Malafaia (AP), Flávia Morais (GO) e Duda Salabert (MG) votaram Não.

O PSB teve 12 votantes, com sete votos favoráveis e cinco contra. Luciano Ducci (PR), Duarte Jr. (MA), Lídice da Mata (BA), Rodrigo Rollemberg (DF) e Tabata Amaral (SP) foram desfavoráveis à PEC.

No AVANTE, Pastor Isidório (BA) foi o único contrário entre os sete parlamentares presentes. Dos quatro representantes do SOLIDARIEDADE, Weliton Prado (MG) e Maria Arraes (PE) votaram Não, Aureo Ribeiro (RJ) e Paulinho da Força (SP) foram favoráveis. Com cinco deputados, o PRD foi inteiramente a favor da medida.

Confira votos de cada deputado por partido

Avante

Bruno Farias (Avante-MG): Sim

Delegada Ione (Avante-MG): Sim

Greyce Elias (Avante-MG): Sim

Luis Tibé (Avante-MG): Sim

Neto Carletto (Avante-BA): Sim

Pastor Isidório (Avante-BA): Não

Waldemar Oliveira (Avante-PE): Não registrado

Cidadania

Alex Manente (Cidadania-SP): Sim

Amom Mandel (Cidadania-AM): Não

Any Ortiz (Cidadania-RS): Sim

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP): Sim

MDB

Acácio Favacho (MDB-AP): Sim

Alceu Moreira (MDB-RS): Sim

Alexandre Guimarãe (MDB-TO): Sim

Andreia Siqueira (MDB-PA): Sim

Antônio Doido (MDB-PA): Sim

Baleia Rossi (MDB-SP): Não

Célio Silveira (MDB-GO): Sim

Cleber Verde (MDB-MA): Sim

Cobalchini (MDB-SC): Sim

Delegado Palumbo (MDB-SP): Não

Duda Ramos (MDB-RR): Sim

Dra. Alessandra H. (MDB-PA): Sim

Emanuel Pinheiro N (MDB-MT): Não

Fábio Teruel (MDB-SP): Sim

Gutemberg Reis (MDB-RJ): Sim

Helena Lima (MDB-RR): Sim

Henderson Pinto (MDB-PA): Sim

Hercílio Diniz (MDB-MG): Sim

Hildo Rocha (MDB-MA): Sim

João Cury (MDB-SP): Sim

José Priante (MDB-PA): Sim

Juarez Costa (MDB-MT): Não

Luiz F. Vampiro (MDB-SC): Sim

Marussa Boldrin (MDB-GO): Sim

Márcio Biolchi (MDB-RS): Sim

Newton Cardoso Jr (MDB-MG): Sim

Olival Marques (MDB-PA): Sim

Otoni de Paula (MDB-RJ): Não

Pezenti (MDB-SC): Sim

Rafael Prudente (MDB-DF): Sim

Rafael Maia (MDB-BA): Sim

Renilce Nicodemos (MDB-PA): Sim

Ricardo Maia (MDB-BA): Sim

Sergio Souza (MDB-PR): Sim

Simone Marquetto (MDB-SP): Sim

Yury do Paredão (MDB-CE): Sim





Novo

Adriana Ventura (Novo-SP): Não

Gilson Marques (Novo-SC): Não

Luiz Lima (Novo-RJ): Não

Marcel van Hattem (Novo-RS): Não



PCdoB

Alice Portugal (PCdoB-BA): Não

Daniel Almeida (PCdoB-BA): Não

Daiana Santos (PCdoB-RS): Não

Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ): Não

Jandira Feghali (PCdoB-RJ): Não

Márcio Jerry (PCdoB-MA): Não

Orlando Silva (PCdoB-SP): Não

Prof Marcivania (PCdoB-AP): Não

Renildo Calheiros (PCdoB-PE): Não

PDT

André Figueiredo (PDT-CE): Sim

Duda Salabert (PDT-MG): Não

Félix Mendonça Jr (PDT-BA): Sim

Flávia Morais (PDT-GO): Não

Leo Prates (PDT-BA): Sim

Léo Prates (PDT-BA): Sim

Mário Heringer (PDT-MG): Sim

Marcos Tavares (PDT-RJ): Sim

Márcio Honaiser (PDT-MA): Sim

Mauro Benevides Fo. (PDT-CE): Sim

Max Lemos (PDT-RJ): Sim

Robério Monteiro (PDT-CE): Sim





PL

Adilson Barroso (PL-SP): Sim

Alberto Fraga (PL-DF): Sim

Altineu Côrtes (PL-RJ): Sim

André Fernandes (PL-CE): Sim

André Ferreira (PL-PE): Sim

Antonio Carlos R. (PL-SP): Sim

Bia Kicis (PL-DF): Sim

Bibo Nunes (PL-RS): Sim

Capitão Alden (PL-BA): Sim

Carlos Jordy (PL-RJ): Sim

Caroline de Toni (PL-SC): Sim

Cel. Chrisóstomo (PL-RO): Sim

Chris Tonietto (PL-RJ): Sim

Coronel Fernanda (PL-MT): Sim

Coronel Meira (PL-PE): Sim

Daniel Agrobom (PL-GO): Sim

Daniel Freitas (PL-SC): Sim

Daniela Reinehr (PL-SC): Sim

Del. Éder Mauro (PL-PA): Sim

Delegado Bilynskyj (PL-SP): Sim

Delegado Caveira (PL-PA): Sim

Delegado Ramagem (PL-RJ): Sim

Detinha (PL-MA): Sim

Domingos Sávio (PL-MG): Sim

Dr. Jaziel (PL-CE): Sim

Eli Borges (PL-TO): Sim

Eros Biondini (PL-MG): Sim

Fernando Rodolfo (PL-PE): Sim

Filipe Barros (PL-PR): Sim

Filipe Martins (PL-TO): Sim

General Girão (PL-RN): Sim

General Pazuello (PL-RJ): Sim

Giacobo (PL-PR): Sim

Gilvan da Federal (PL-ES): Sim

Giovani Cherini (PL-RS): Sim

Gustavo Gayer (PL-GO): Sim

Helio Lopes (PL-RJ): Sim

Jefferson Campos (PL-SP): Sim

Joaquim Passarinho (PL-PA): Sim

José Medeiros (PL-MT): Sim

JosimarMaranhãozi (PL-MA): Sim

Julia Zanatta (PL-SC): Sim

Junior Lourenço (PL-MA): Sim

Junio Amaral (PL-MG): Sim

Lincoln Portela (PL-MG): Sim

Luiz Carlos Motta (PL-SP): Sim

Marcelo Álvaro (PL-MG): Sim

Marcelo Moraes (PL-RS): Sim

Marcio Alvino (PL-SP): Sim

Marcos Pollon (PL-MS): Sim

Mario Frias (PL-SP): Sim

Matheus Noronha (PL-CE): Sim

Mauricio do Vôlei (PL-MG): Sim

Miguel Lombardi (PL-SP): Sim

Mis. José Olimpio (PL-SP): Sim

Nelson Barbudo (PL-MT): Sim

Nikolas Ferreira (PL-MG): Sim

Osmar Terra (PL-RS): Sim

Pastor Eurico (PL-PE): Sim

Pastor Gil (PL-MA): Sim

Paulo Freire Costa (PL-SP): Sim

Pr.Marco Feliciano (PL-SP): Sim

Professor Alcides (PL-GO): Sim

Ricardo Guidi (PL-SC): Sim

Roberto Monteiro (PL-RJ): Sim

Roberta Roma (PL-BA): Sim

Rodolfo Nogueira (PL-MS): Sim

Rodrigo da Zaeli (PL-MT): Sim

Rosana Valle (PL-SP): Sim

Rosângela Reis (PL-MG): Sim

Sanderson (PL-RS): Sim

Sgt. Gonçalves (PL-RN): Sim

Soraya Santos (PL-RJ): Sim

Sóstenes Cavalcant (PL-RJ): Sim

Tiririca (PL-SP): Sim

Vinicius Gurgel (PL-AP): Sim

Wellington Roberto (PL-PB): Sim

Zé Vitor (PL-MG): Sim

Zé Trovão (PL-SC): Sim

Zucco (PL-RS): Sim





PP

AJ Albuquerque (PP-CE): Sim

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB): Sim

Adriano do Baldy (PP-GO): Sim

Afonso Hamm (PP-RS): Sim

Allan Garcês (PP-MA): Sim

Amanda Gentil (PP-MA): Sim

André Abdon (PP-AP): Sim

Ana Paula Leão (PP-MG): Sim

Arthur Lira (PP-AL): Sim

Átila Lira (PP-PI): Sim

Bebeto (PP-RJ): Sim

Clarissa Tércio (PP-PE): Sim

Claudio Cajado (PP-BA): Sim

Covatti Filho (PP-RS): Sim

Da Vitoria (PP-ES): Sim

Del. Bruno Lima (PP-SP): Não

Del. Fabio Costa (PP-AL): Sim

Delegado da Cunha (PP-SP): Sim

Dilceu Sperafico (PP-PR): Sim

Dimas Fabiano (PP-MG): Sim

Doutor Luizinho (PP-RJ): Sim

Dr. Luiz Ovando (PP-MS): Sim

Eduardo da Fonte (PP-PE): Sim

Evair de Melo (PP-ES): Sim

Fausto Pinato (PP-SP): Sim

João Maia (PP-RN): Sim

Julio Arcoverde (PP-PI): Sim

Julio Lopes (PP-RJ): Sim

Lula da Fonte (PP-PE): Sim

LuizAntônioCorrêa (PP-RJ): Sim

Mário Negromonte J (PP-BA): Sim

Marx Beltrão (PP-AL): Sim

Mauricio Neves (PP-SP): Sim

Pedro Lupion (PP-PR): Sim

Pedro Westphalen (PP-RS): Sim

Pinheirinho (PP-MG): Sim

Ricardo Barros (PP-PR): Sim

Robinson Faria (PP-RN): Sim

Silvia Cristina (PP-RO): Sim

Socorro Neri (PP-AC): Não

Thiago de Joaldo (PP-SE): Sim

Tião Medeiros (PP-PR): Sim

ToninhoWandscheer (PP-PR): Sim

Vermelho (PP-PR): Sim

Vicentinho Júnior (PP-TO): Sim

Zé Adriano (PP-AC): Sim

Zezinho Barbary (PP-AC): Sim

PRD

Dr. Frederico (PRD-MG): Sim

Fred Costa (PRD-MG): Sim

Magda Mofatto (PRD-GO): Sim

Marreca Filho (PRD-MA): Sim

Pedro A ihara (PRD-MG): Sim





PSB

Bandeira de Mello (PSB-RJ): Não

Duarte Jr. (PSB-MA): Não

Eriberto Medeiros (PSB-PE): Sim

Felipe Carreras (PSB-PE): Sim

Gervásio Maia (PSB-PB): Sim

Guilherme Uchoa (PSB-PE): Sim

Jonas Donizette (PSB-SP): Sim

Júnior Mano (PSB-CE): Sim

Lídice da Mata (PSB-BA): Não

Lucas Ramos (PSB-PE): Sim

Luciano Ducci (PSB-PR): Não

Paulo Folletto (PSB-ES): Sim

Pedro Campos (PSB-PE): Sim

Rodrigo Rollemberg (PSB-DF): Não

Tabata Amaral (PSB-SP): Não





PSD

Átila Lins (PSD-AM): Não

Antonio Brito (PSD-BA): Não

Caio Vianna (PSD-RJ): Não

Carlos Sampaio (PSD-SP): Não

Castro Neto (PSD-PI): Sim

Célio Studart (PSD-CE): Não

Cezinha Madureira (PSD-SP): Sim

Charles Fernandes (PSD-BA): Não

Danrlei (PSD-RS): Sim

Delegada Katarina (PSD-SE): Não

Diego Andrade (PSD-MG): Sim

Diego Coronel (PSD-BA): Sim

Dr. Ismael Alexand (PSD-GO): Sim

Fabio Reis (PSD-SE): Não

Gabriel Nunes (PSD-BA): Sim

GilbertoNascimento (PSD-SP): Sim

Hugo Leal (PSD-RJ): Sim

Igor Timo (PSD-MG): Sim

Ismael (PSD-SC): Sim

Josivaldo JP (PSD-MA): Sim

Júlio Cesar (PSD-PI): Sim

Júnior Ferrari (PSD-PA): Não

Laura Carneiro (PSD-RJ): Não

Luciano Amaral (PSD-AL): Sim

Luciano Alves (PSD-PR): Não

Luiz Fernando (PSD-MG): Sim

Luiz Gastão (PSD-CE): Não

Luiz Nishimori (PSD-PR): Não

Luisa Canziani (PSD-PR): Sim

Marcos A. Sampaio (PSD-PI): Sim

Otto Alencar Filho (PSD-BA): Não

Paulo Litro (PSD-PR): Sim

Paulo Magalhães (PSD-BA): Sim

Pedro Paulo (PSD-RJ): Sim

Raimundo Santos (PSD-PA): Sim

Reinhold Stephanes (PSD-PR): Sim

Ribamar Silva (PSD-SP): Não

Rodrigo Estacho (PSD-PR): Sim

Saulo Pedroso (PSD-SP): Não

Sargento Fahur (PSD-PR): Sim

Sidney Leite (PSD-AM): Não

Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR): Não

PSDB

Adolfo Viana (PSDB-BA): Sim

Aécio Neves (PSDB-MG): Não

Beto Pereira (PSDB-MS): Sim

Beto Richa (PSDB-PR): Sim

Daniel Trzeciak (PSDB-RS): Não

Geovania de Sá (PSDB-SC): Sim

Geraldo Resende (PSDB-MS): Não

Lêda Borges (PSDB-GO): Sim

Lucas Redecker (PSDB-RS): Não

Paulo A. Barbosa (PSDB-SP): Não

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG): Sim

Vitor Lippi (PSDB-SP): Não





PSOL

Célia Xakriabá (PSOL-MG): Não

Chico Alencar (PSOL-RJ): Não

Daiana Santos (PSOL-RS): Não

Erika Hilton (PSOL-SP): Não

Fernanda Melchionna (PSOL-RS): Não

Glauber Braga (PSOL-RJ): Não

Guilherme Boulos (PSOL-SP): Não

Ivan Valente (PSOL-SP): Não

Luiza Erundina (PSOL-SP): Não

Márcio Jerry (PCdoB-MA): Não

Orlando Silva (PCdoB-SP): Não

Paulo Lemos (PSOL-AP): Não

Prof Marcivania (PCdoB-AP): Não

Professora Luciene (PSOL-SP): Não

Renildo Calheiros (PCdoB-PE): Não

Sâmia Bomfim (PSOL-SP): Não

Talíria Petrone (PSOL-RJ): Não

Tarcísio Motta (PSOL-RJ): Não

PT

Airton Faleiro (PT-PA): Não

Alfredinho (PT-SP): Sim

Alencar Santana (PT-SP): Não

Ana Pimentel (PT-MG): Não

Ana Paula Lima (PT-SC): Não

Benedita da Silva (PT-RJ): Não

Bohn Gass (PT-RS): Não

Carlos Veras (PT-PE): Não

Del. Adriana A. (PT-GO): Não

Denise Pessôa (PT-RS): Não

Dilvanda Faro (PT-PA): Sim

Dimas Gadelha (PT-RJ): Não

Dr. Francisco (PT-PI): Sim

Erika Kokay (PT-DF): Não

Fernando Mineiro (PT-RN): Não

Flávio Nogueira (PT-PI): Sim

Florentino Neto (PT-PI): Sim

Helder Salomão (PT-ES): Não

Ivoneide Caetano (PT-BA): Não

Jack Rocha (PT-ES): Não

Jandira Feghali (PCdoB-RJ): Não

Jilmar Tatto (PT-SP): Sim

João Daniel (PT-SE): Não

Joseildo Ramos (PT-BA): Não

Josias Gomes (PT-BA): Não

Juliana Cardoso (PT-SP): Não

Kiko Celeguim (PT-SP): Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG): Não

Lenir de Assis (PT-PR): Não

Lindbergh Farias (PT-RJ): Não

Lindenmeyer (PT-RS): Não

Luiz Couto (PT-PB): Não

Luiz Gastão (PSD-CE): Não

Marcon (PT-RS): Não

Maria do Rosário (PT-RS): Não

Merlong Solano (PT-PI): Sim

Miguel Ângelo (PT-MG): Não

Natália Bonavides (PT-RN): Não

Nilto Tatto (PT-SP): Não

Odair Cunha (PT-MG): Sim

Padre João (PT-MG): Não

Paulão (PT-AL): Não

Patrus Ananias (PT-MG): Não

Paulo Guedes (PT-MG): Sim

Paulo Pimenta (PT-RS): Não

Pedro Uczai (PT-SC): Não

Reimont (PT-RJ): Não

Reginaldo Lopes (PT-MG): Não

Rogério Correia (PT-MG): Não

Rubens Pereira Jr. (PT-MA): Não

Rubens Otoni (PT-GO): Não

Rui Falcão (PT-SP): Não

Tadeu Veneri (PT-PR): Não

Valmir Assunção (PT-BA): Não

Vander Loubet (PT-MS): Não

Vicentinho (PT-SP): Não

Waldenor Pereira (PT-BA): Não

Welter (PT-PR): Não

Zé Neto (PT-BA): Não





PV

Aliel Machado (PV-PR): Sim

Bacelar (PV-BA): Sim

Clodoaldo Magalhãe (PV-PE): Não

Prof. Reginaldo V. (PV-DF): Não





Podemos

Benzema Ganem (Podemos-SP): Sim

Dr Victor Linhalis (Podemos-ES): Sim

Enf. Ana Paula (Podemos-CE): Sim

Fábio Macedo (Podemos-MA): Sim

Gilson Daniel (Podemos-ES): Não

Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR): Não

Mauricio Marcon (Podemos-RS): Sim

Nely Aquino (Podemos-MG): Sim

Rafael Fera (Podemos-RO): Sim

Raimundo Costa (Podemos-BA): Sim

Renata Abreu (Podemos-SP): Sim

Rodrigo Gambale (Podemos-SP): Sim

Romero Rodrigues (Podemos-PB): Sim

Ruy Carneiro (Podemos-PB): Não

Samuel Santos (Podemos-GO): Sim

Sargento Portugal (Podemos-RJ): Sim

Tiago Dimas (Podemos-TO): Sim

Rede

Túlio Gadêlha (Rede-PE) - Não





Republicanos

Adail Filho (Republican-AM): Sim

Albuquerque (Republican-RR): Sim

Amaro Neto (Republican-ES): Sim

Ana Paula Leão (PP-MG): Sim

Antônio Andrade (Republican-TO): Sim

Antônia Lúcia (Republican-AC): Sim

Augusto Coutinho (Republican-PE): Sim

Celso Russomanno (Republican-SP): Sim

Def. Stélio Dener (Republican-RR): Sim

Diego Garcia (Republican-PR): Sim

Ely Santos (Republican-SP): Sim

Euclydes Pettersen (Republican-MG): Sim

Fernando Monteiro (Republican-PE): Sim

Franciane Bayer (Republican-RS): Sim

Fred Linhares (Republican-DF): Sim

Gabriel Mota (Republican-RR): Sim

Gilberto Abramo (Republican-MG): Sim

Gustinho Ribeiro (Republican-SE): Sim

Hugo Motta (Republican-PB): Sim

Jadyel Alencar (Republican-PI): Sim

Jeferson Rodrigues (Republican-GO): Sim

Jorge Braz (Republican-RJ): Sim

Jorge Goetten (Republican-SC): Sim

Julio Cesar Ribeir (Republican-DF): Sim

Lafayette Andrada (Republican-MG): Sim

Luciano Vieira (Republican-RJ): Sim

Luis Carlos Gomes (Republican-RJ): Sim

Márcio Marinho (Republican-BA): Sim

Marcos Pereira (Republican-SP): Sim

Marcelo Crivella (Republican-RJ): Sim

Maria Rosas (Republican-SP): Sim

Messias Donato (Republican-ES): Sim

Murilo Galdino (Republican-PB): Sim

Ossesio Silva (Republican-PE): Sim

Ricardo Ayres (Republican-TO): Sim

Roberto Duarte (Republican-AC): Sim

Rogéria Santos (Republican-BA): Sim

Ronaldo Nogueira (Republican-RS): Sim

Samuel Viana (Republican-MG): Sim

Silas Câmara (Republican-AM): Sim

Vinicius Carvalho (Republican-SP): Sim

Wilson Santiago (Republican-PB): Sim

Aline Gurgel (Republican-AP): Sim

Aluisio Mendes (Republican-MA): Sim

Solidariedade

Aureo Ribeiro (Solidaried-RJ): Sim

Maria Arraes (Solidaried-PE): Não

Paulinho da Força (Solidaried-SP): Sim

Weliton Prado (Solidaried-MG): Não





União

Arthur O. Maia (União-BA): Sim

Benes Leocádio (União-RN): Sim

Carla Dickson (União-RN): Sim

Carlos Gaguim (União-TO): Sim

Coronel Assis (União-MT): Sim

Coronel Ulysses (União-AC): Sim

Cristiane Lopes (União-RO): Não

Dal Barreto (União-BA): Sim

Dani Cunha (União-RJ): Sim

Daniela Waguinho (União-RJ): Não

Danilo Forte (União-CE): Sim

David Soares (União-SP): Sim

Dayany Bittencourt (União-CE): Sim

Delegado Marcelo (União-MG): Sim

Del. Matheus L. (União-PR): Sim

Dr Fernando Máximo (União-RO): Sim

Dr.Zacharias Calil (União-GO): Sim

Douglas Viegas (União-SP): Não

Eduardo Velloso (União-AC): Sim

Elmar Nascimento (União-BA): Sim

Fausto Santos Jr. (União-AM): Sim

Fabio Schiochet (União-SC): Sim

Felipe Becari (União-SP): Sim

Felipe Francischin (União-PR): Sim

Fernando Coelho (União-PE): Sim

Fernanda Pessôa (União-CE): Sim

Geraldo Mendes (União-PR): Sim

Gisela Simona (União-MT): Sim

José Rocha (União-BA): Sim

Juninho do Pneu (União-RJ): Sim

Juscelino Filho (União-MA): Sim

Kim Kataguiri (União-SP): Não

Leur Lomanto Jr. (União-BA): Sim

Luciano Bivar (União-PE): Sim

Luiza Erundina (PSOL-SP): Não

Luiz Carlos Busato (União-RS): Sim

Marangoni (União-SP): Sim

Marcos Soares (União-RJ): Sim

Maurício Carva lho (União-RO): Sim

Meire Serafim (União-AC): Sim

Mendonça Filho (União-PE): Sim

Moses Rodrigues (União-CE): Sim

Murillo Gouvea (União-RJ): Sim

Nicoletti (União-RR): Sim

Padovani (União-PR): Sim

Pastor Claudio Mar (União-PA): Sim

Pastor Diniz (União-RR): Sim

Pauderney Avelino (União-AM): Sim

Paulo Azi (União-BA): Sim

Pedro Lucas F. (União-MA): Sim

Rodrigo de Castro (União-MG): Sim

Rodrigo Valadares (União-SE): Sim

Rosangela Moro (União-SP): Não

Ricardo Abrão (União-RJ): Sim

Silvye Alves (União-GO): Sim





