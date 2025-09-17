InícioBrasil
Dois casos de sexo ao ar livre chamam atenção em praias de João Pessoa

Dois casais foram flagrados mantendo relações sexuais em locais públicos na Penha e no Cabo Branco em menos de 15 dias

Casal foi flagrado em ato sexual na Praia da Penha - (crédito: Reprodução / Tripadvisor)
Areia, maresia e nudez contemplaram a orla de João Pessoa, na Paraíba, em dois casos de sexo ao ar livre registrados no município nos últimos 15 dias. Imagens de um casal em plena atividade sexual na Praia da Penha foram divulgadas nas redes sociais nesta segunda-feira (15/9). Outro caso de intimidade foi no dia 2 de setembro, na Praia do Cabo Branco. 

O casal flagrado na Praia da Penha estava na água, atrás de um banco de areia que escondia a margem do Rio do Cabelo. O homem aparece no vídeo completamente sem roupa, buscando a sunga para se vestir quando percebe a gravação. 

No caso da Praia do Cabo Branco, os exibicionistas eram turistas de São Paulo, flagrados durante o ato sexual à luz do dia, em pé na areia. O casal foi abordado por policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BEPTur) e autuado pelo ato em espaço público.

As autoridades de João Pessoa e da Paraíba foram procuradas pelo Correio para mais informações sobre medidas de fiscalização e procedimentos aplicados a respeito de atos obscenos na região. A reportagem aguarda retorno e o espaço permanece aberto para manifestações.

 

