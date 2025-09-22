InícioBrasil
HOMICÍDIO

Advogada é assassinada com 20 tiros em Belo Horizonte

Crime ocorreu no início da manhã desta segunda-feira. Polícia tenta identificar autor

Advogada foi morta a tiros no bairro Ermelinda, em Belo Horizonte (MG) - (crédito: câmera de segurança)
Um homicídio, ocorrido na manhã desta segunda-feira (22/9), no Bairro Ermelinda, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), movimenta as polícias Civil e Militar, que estão na captura do autor.

A vítima é a advogada Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, que foi morta com 20 tiros na rua Otaviano Fabri. A Polícia Militar cercou o local do crime até a chegada da perícia, que coletou as evidências para o inquérito.

O autor chegou em um carro de cor prata, cercou a mulher entre um carro estacionado e a calçada, disparou a arma e fugiu em seguida. A placa do veículo ainda não foi descoberta, e esta é uma prioridade dos policiais para identificar o proprietário e chegar ao autor.

Polícia Militar cercou o local do crime contra advogada em BH; corpo ficou coberto na calçada
Vinte cápsulas foram encontradas no passeio e no asfalto. O carro amarelo perto do qual ficou o corpo é um Fiat Fiorino da advogada, usado para delivery do namorado dela.

A polícia trabalha com pelo menos duas hipóteses para o crime. Uma delas, a de que o autor é um cliente insatisfeito com o trabalho do escritório da advogada. Outra hipótese é que o crime tenha sido cometido pelo ex-marido, que é ex-presidiário.

Um momento de desespero foi registrado quando a mãe da advogada chegou ao local do crime. Ela gritava o nome da filha e chorava muito, até perder as forças e caiu ao chão. Depois de algum tempo, foi erguida por parentes e levada para casa.

Ivan Drummond - Estado de Minas

Ivan Drummond - Estado de Minas
22/09/2025
x