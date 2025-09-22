Advogada é assassinada com 20 tiros em Belo Horizonte

Um homicídio, ocorrido na manhã desta segunda-feira (22/9), no Bairro Ermelinda, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), movimenta as polícias Civil e Militar, que estão na captura do autor.
A vítima é a advogada Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, que foi morta com 20 tiros na rua Otaviano Fabri. A Polícia Militar cercou o local do crime até a chegada da perícia, que coletou as evidências para o inquérito.
O autor chegou em um carro de cor prata, cercou a mulher entre um carro estacionado e a calçada, disparou a arma e fugiu em seguida. A placa do veículo ainda não foi descoberta, e esta é uma prioridade dos policiais para identificar o proprietário e chegar ao autor.
Vinte cápsulas foram encontradas no passeio e no asfalto. O carro amarelo perto do qual ficou o corpo é um Fiat Fiorino da advogada, usado para delivery do namorado dela.
A polícia trabalha com pelo menos duas hipóteses para o crime. Uma delas, a de que o autor é um cliente insatisfeito com o trabalho do escritório da advogada. Outra hipótese é que o crime tenha sido cometido pelo ex-marido, que é ex-presidiário.
Um momento de desespero foi registrado quando a mãe da advogada chegou ao local do crime. Ela gritava o nome da filha e chorava muito, até perder as forças e caiu ao chão. Depois de algum tempo, foi erguida por parentes e levada para casa.