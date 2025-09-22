Filha da modelo Schynaider Moura, Anne-Marie Garnero morre aos 16 anos

Filha da modelo piauiense Schynaider Moura, Anne-Marie Garnero sofreu uma parada cardíaca e morreu neste domingo (21/9), aos 16 anos. A morte foi confirmada pelo tio da adolescente, Álvaro Garnero, nas redes sociais, e atestada ao g1 por outro parente, o advogado Shaymmon Moura.

Em junho de 2022, Anne passou por um transplante de coração devido à cardiomiopatia dilatada, uma doença que aumenta o tamanho do músculo do órgão e o faz perder força para bombear sangue para o corpo.

Schynaider havia comemorado os três anos de cirurgia da filha em junho deste ano nas redes sociais, destacando a importância da doação de órgãos. No vídeo, a equipe médica do hospital onde Anne fez a cirurgia preparou uma homenagem. "Eu chorei bastante porque foi uma grande vitória. Ela estava com um coração novo, em processo de adaptação, e os primeiros passos significavam que ela estava bem", escreveu a modelo.

Segundo o g1, o velório e sepultamento de Anne estão marcados para terça-feira (23/9), em São Paulo. A família aguarda o retorno do pai da jovem, Mário Bernardo Garnero, que estava na Europa.