Chegada da primavera será marcada por frente fria no Centro-Sul do Brasil

Com o deslocamento da massa de ar frio ao longo da semana, a queda da temperatura ocorrerá também nas demais áreas do Centro-Sul e até do Norte - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A primavera começa nesta segunda-feira (22/9), às 15h19, e termina em 21 de dezembro, às 12h03. A estação é um período de transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma intensa frente fria avançará sobre as regiões Sul, Sudeste e partes do Centro-Oeste e Norte, provocando temporais.

Em seguida, uma massa de ar frio e seco causará acentuado declínio das temperaturas, com previsão de geada no Sul e friagem na Região Norte. Nesta segunda, a frente fria deverá chegar ao Sudeste, avançando também pelos estados do Centro-Oeste, onde provocará temporais e poderá chegar ao sudoeste da Amazônia.

Leia também: 6 dicas para trazer a primavera para a decoração mesa posta

O frio também ganhará destaque no Rio Grande do Sul, com declínios de temperatura expressivos. Com o deslocamento da massa de ar frio ao longo da semana, a queda da temperatura ocorrerá também nas demais áreas do Centro-Sul e até do Norte, onde o fenômeno é conhecido como friagem.

Além disso, relatório da Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos aponta que a chance de formação do La Niña aumentou para 56% durante a primavera no Hemisfério Sul.

O que é La Niña?

O La Niña consiste no resfriamento em grande escala das temperaturas da superfície do Pacífico equatorial, especialmente na sua região central e oriental. O fenômeno climático provoca mudanças na circulação atmosférica tropical, incluindo os ventos, a pressão e os padrões de chuva.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular