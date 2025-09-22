Presidente da OAB-MG sobre morte de advogada em BH: "Afronta à classe"

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais (OAB-MG), Gustavo Chalfun, se pronunciou, por meio de um vídeo no Instagram, sobre o assassinato da advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, nesta segunda-feira (22/9). Ela foi morta com 20 tiros no Bairro Ermelinda, na Região Noroeste de BH.
“Hoje a advocacia de Minas Gerais amanheceu em luto”, disse o presidente da OAB-MG. Ele afirmou ainda que o assassinato de Kamila foi “não apenas um ataque covarde contra uma profissional, como uma afronta à nossa classe e ao próprio Estado Democrático de Direito”.
Gustavo Chalfun também destacou que é preciso “transformar a dor em luta” e pensar em medidas de segurança para que os advogados possam exercer a profissão sem medo, como, por exemplo, a liberação do porte de armas para advogados.
Saiba Mais
- Brasil PF explode 270 balsas de garimpo ilegal na Amazônia e senadores reagem
- Brasil Após notificação da AGU, Telegram exclui comunidades que vendiam "remédios milagrosos"
- Brasil Tornado faz casa ser arrastada pelo vento e parar em cima de carro em SC
- Brasil Filha da modelo Schynaider Moura, Anne-Marie Garnero morre aos 16 anos
- Brasil Obras na orla de Balneário Camboriú incluem até muro subterrâneo
- Brasil Chegada da primavera será marcada por frente fria no Centro-Sul do Brasil
Segundo a postagem, foi criada uma comissão na OAB-MG para acompanhar o inquérito referente ao assassinato de Kamila e punir os responsáveis pelo crime.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata