Quem é a advogada criminalista morta com 20 tiros em Belo Horizonte

A advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos foi assassinada com 20 tiros no Bairro Ermelinda, Região de Noroeste de BH, nesta segunda-feira (22/09).

Kamila tinha 32 anos e atuava como advogada desde 2019. Formada pela Escola Superior Dom Helder Câmara, também era pós-graduanda em Direito Processual Civil pela Faculdade Líbano e mestranda em Direito pela FUNIBER, além de cursar uma segunda graduação em Ciências Contábeis.

Além de atuar como advogada, Kamila trabalhava na distribuidora de bebidas do namorado. No momento do crime, ela estava numa Fiorino amarela, usada para fazer entregas da distribuidora. Ela foi morta quando chegava em casa, onde morava com o companheiro.

A polícia acredita que o autor do crime possa ser um cliente insatisfeito com o trabalho do escritório dela. Outra hipótese é que o crime tenha sido cometido pelo ex-marido de Kamila, que é ex-presidiário.