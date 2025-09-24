Queda de avião deixa quatro mortos no MS: arquiteto chinês e cineasta estão entre as vítimas

A queda aconteceu na região da Fazenda Barra Mansa - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um avião de pequeno porte caiu em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, na noite de terça-feira (23/9). Quatro pessoas morreram, entre elas Kongjian Yu, chinês considerado um dos maiores arquitetos do mundo e o documentarista brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz.

As outras vítimas foram identificadas como Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave; e Rubens Crispim Jr., diretor e documentarista. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

O avião explodiu após atingir o solo e os corpos foram carbonizados. A queda aconteceu na região da Fazenda Barra Mansa, uma área turística do Pantanal conhecida por receber visitantes do Brasil e do exterior.



Segundo a Academia Brasileira de Cinema, Luiz Ferraz era diretor especializado em projetos de documentário e não-ficção. Um dos trabalhos mais marcantes foi a direção da série indicada para o Emmy Internacional, Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia.

Já o arquiteto chinês Kongjian Yu era reconhecido mundialmente pelo conceito das “cidades-esponja”. Nos projetos dele, parques e áreas verdes funcionam como esponjas, absorvendo o excesso de chuva e reduzindo enchentes. O conceito é referência para mais de 250 cidades no mundo e virou política nacional na China.



Com informações da Agência Estado*

