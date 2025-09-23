Estátua da Havan em Petrolina é destruída por incêndio criminoso; vídeos

Estátua símbolo da Havan em Petrolina é destruída por incêndio; Polícia Civil investiga o caso e Corpo de Bombeiros controlou as chamas - (crédito: Havan / Cedido ao Correio)

A estátua da liberdade símbolo das lojas Havan de Petrolina (PE) foi destruída por um incêndio na madrugada desta terça-feira (23/9). O caso, registrado na Avenida Honorato Viana, é investigado pela Polícia Civil como um ato de vandalismo, e os responsáveis ainda não foram identificados.

Segundo nota da empresa ao Correio, câmeras de segurança registraram dois suspeitos chegando ao local por volta das 2h e ateando fogo no monumento, que ficou reduzido apenas à estrutura metálica. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo. Veja os vídeos:

O dono da Havan, Luciano Hang, lamentou o ocorrido: “É inaceitável o que aconteceu em Petrolina. Em que país estamos vivendo? Onde as pessoas não aceitam o contraditório. Isto é mais um ato de intolerância contra a Havan. Um ato criminoso como esse não pode ficar impune. Estaremos junto às autoridades para que as investigações avancem o mais rápido possível e que os responsáveis sejam identificados brevemente e paguem pelo que fizeram. Essa situação não vai nos parar. Vamos continuar abrindo lojas, colocando estátuas e gerando empregos por todo o Brasil. Nossa estátua já diz tudo: Liberdade. E é por ela que vamos continuar lutando”.

Esta é a terceira vez que ateiam fogo em estátuas da Havan, sendo as outras duas em São Carlos (SP) e em Porto Velho. Conforme a empresa, a Estátua da Liberdade é símbolo da Havan desde 1995, quando uma criança de 7 anos encontrou o dono da varejista em uma visita à megaloja de Brusque (SC) e fez a sugestão. Na época, a Havan já havia adotado a fachada da Casa Branca e inaugurado, um ano antes, a primeira loja nesse modelo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular