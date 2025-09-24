Adolescente morre eletrocutada a caminho da escola durante tempestade

Na tarde da última terça-feira (23/9), uma adolescente de 17 anos morreu eletrocutada ao tentar atravessar a rua em Goiânia. A vítima, identificada como Nathaly Rodrigues do Nascimento, havia saído do trabalho e seguia para casa. O acidente ocorreu durante o forte temporal que atingia a capital goiana.

Em nota, a 1ª Delegacia Distrital de Goiânia, o delegado Fernando A. B. Martins informou ao Correio que um fio da rede de energia rompeu-se e energizou o solo da via pública, que estava com a água da chuva. A adolescente passava pela calçada com um guarda-chuva e havia tirado o calçado para atravessar a via e então, sofreu a descarga elétrica. Ela foi socorrida, mas não resistiu. No momento do acidente, a jovem seguia para a escola onde estudava, onde ia fazer uma prova.

O Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado no início da noite e encontrou a jovem ainda em contato com a fiação. O cabo estava energizado quando chegaram bombeiros, policiais, socorristas do SAMU e técnicos da concessionária de energia. A área foi isolada e, em seguida, os paramédicos confirmaram o óbito.

Até o fechamento desta matéria, o corpo da vítima ainda está no Instituo Médico Legal para perícia sobre as condições da fiação e causas do evento, para atribuir as responsabilidades.

A prefeitura de Bonfinópolis emitiu nota de pesar e disse que a jovem era muito dedicada aos estudos. "Nathály será sempre lembrada por sua dedicação aos estudos, alegria contagiante e espírito de companheirismo. Neste momento de tristeza, expressamos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os que sentem sua partida. Que Deus conforte os corações enlutados", afirma a nota.

O que diz companhia de energia de Goiás sobre morte de jovem em Goiânia

A Equatorial Goiás, concessionária responsável pela distribuição de energia em Goiânia informou em nota que lamenta profundamente o acidente registrado durante o temporal. "A companhia se solidariza com os familiares e amigos da vítima e informa que prestará todo o suporte necessário. Assim que tomou conhecimento do acidente, a Equatorial realizou as medidas de segurança necessárias. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.", disse.

A distribuidora reforçou ainda as orientações de segurança durante os temporais, como evitar abrigo em marquises ou debaixo de árvores, manter distância de cabos caídos e acionar imediatamente a companhia ou o Corpo de Bombeiros, além de não permanecer próximo a postes de energia elétrica. A empresa também recomenda desligar aparelhos da tomada em situações de risco e não utilizar equipamentos elétricos em locais molhados ou alagados.