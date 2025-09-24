InícioBrasil
GOIÂNIA

Adolescente morre eletrocutada a caminho da escola durante tempestade

Acidente aconteceu no fim da tarde, enquanto a adolescente seguia para casa em meio ao temporal

Nathaly Rodrigues Nascimento morreu eletrocutada no temporal que atingiu a capital goiana na última terça-feira (23/9) - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Nathaly Rodrigues Nascimento morreu eletrocutada no temporal que atingiu a capital goiana na última terça-feira (23/9) - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Na tarde da última terça-feira (23/9), uma adolescente de 17 anos morreu eletrocutada ao tentar atravessar a rua em Goiânia. A vítima, identificada como Nathaly Rodrigues do Nascimento, havia saído do trabalho e seguia para casa. O acidente ocorreu durante o forte temporal que atingia a capital goiana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota, a 1ª Delegacia Distrital de Goiânia, o delegado Fernando A. B. Martins informou ao Correio que um fio da rede de energia rompeu-se e energizou o solo da via pública, que estava com a água da chuva. A adolescente passava pela calçada com um guarda-chuva e havia tirado o calçado para atravessar a via e então, sofreu a descarga elétrica. Ela foi socorrida, mas não resistiu. No momento do acidente, a jovem seguia para a escola onde estudava, onde ia fazer uma prova. 

Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado no início da noite e encontrou a jovem ainda em contato com a fiação. O cabo estava energizado quando chegaram bombeiros, policiais, socorristas do SAMU e técnicos da concessionária de energia. A área foi isolada e, em seguida, os paramédicos confirmaram o óbito.

Até o fechamento desta matéria, o corpo da vítima ainda está no Instituo Médico Legal para perícia sobre as condições da fiação e causas do evento, para atribuir as responsabilidades. 

A prefeitura de Bonfinópolis emitiu nota de pesar e disse que a jovem era muito dedicada aos estudos. "Nathály será sempre lembrada por sua dedicação aos estudos, alegria contagiante e espírito de companheirismo. Neste momento de tristeza, expressamos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os que sentem sua partida. Que Deus conforte os corações enlutados", afirma a nota. 

 

O que diz companhia de energia de Goiás sobre morte de jovem em Goiânia

A Equatorial Goiás, concessionária responsável pela distribuição de energia em Goiânia informou em nota que lamenta profundamente o acidente registrado durante o temporal. "A companhia se solidariza com os familiares e amigos da vítima e informa que prestará todo o suporte necessário. Assim que tomou conhecimento do acidente, a Equatorial realizou as medidas de segurança necessárias. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.", disse. 

A distribuidora reforçou ainda as orientações de segurança durante os temporais, como evitar abrigo em marquises ou debaixo de árvores, manter distância de cabos caídos e acionar imediatamente a companhia ou o Corpo de Bombeiros, além de não permanecer próximo a postes de energia elétrica. A empresa também recomenda desligar aparelhos da tomada em situações de risco e não utilizar equipamentos elétricos em locais molhados ou alagados.

 

Saiba Mais

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 24/09/2025 11:11
x