Por um triz: rapaz agradece a Deus ao escapar de atropelamento

Agente de limpeza quase é atropelado por carro desgovernado em Aracaju; câmeras registraram o momento do susto - (crédito: Reprodução / X)

Um jovem de 26 anos escapou por um triz de um acidente gravíssimo em Aracaju. Erick Danilo Santos, de 26 anos, quase foi atropelado por um carro desgovernado na Avenida José Carlos Silva, no Bairro São Conrado, Zona Sul da capital sergipana.

As imagens impressionantes ganharam as redes sociais nos últimos dias e mostram o instante em que o jovem se levanta segundos antes do veículo desgovernado atingir o exato local em que o rapaz estava. Ao perceber o que ocorreu, ele se ajoelha na calçada e reza, visivelmente aliviado.

Também é possível ver o carro derrubando uma placa de sinalização próxima a Erick, enquanto seguia desgovernado pela avenida.

Ao portal g1, Erick relatou que estava sentado na calçada tomando café e aguardando o ônibus da empresa de coleta de lixo, quando percebeu um veículo em alta velocidade se aproximando rapidamente. O rapaz atribui a Deus ter escapado do atropelamento.

“Todos os dias eu rezo antes de sair de casa, mas naquele dia não rezei. Estava estressado e ansioso com outros problemas pessoais e, mesmo assim, Deus me livrou”, contou.

Após o incidente, Erick voltou ao estabelecimento comercial próximo ao local e solicitou acesso às imagens de segurança, quando percebeu a gravidade da situação.

O Correio contatou o Detran e a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe para mais informações e aguarda retorno.