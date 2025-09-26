InícioBrasil
Menino de 9 anos mata a própria mãe à facadas, em São Paulo

Vítima recebeu golpe no pescoço após discussão com o filho. O menor está sob os cuidados do Conselho Tutelar

Relatos apontam que uma discussão entre mãe e filho aconteceu quando a vítima foi buscar o menino na casa do padastro - (crédito: Freepik)
Uma criança de 9 anos esfaqueou a própria mãe, em Parelheiros, zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (25/9). Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu na casa do padrasto da criança. Relatos apontam que uma discussão entre mãe e filho aconteceu quando a vítima foi buscar o menino. Caline Arruda foi golpeada no pescoço com uma faca de churrasco. Não há detalhes sobre o motivo da briga.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o menor está sob responsabilidade do Conselho Tutelar, conforme diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impede a detenção e aplicação de medidas socioeducativas para menores de 12 anos. O caso foi registrado como homicídio.

Por Junio Silva
postado em 26/09/2025 19:55
