Menino de 9 anos mata a própria mãe à facadas, em São Paulo

Uma criança de 9 anos esfaqueou a própria mãe, em Parelheiros, zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (25/9). Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu na casa do padrasto da criança. Relatos apontam que uma discussão entre mãe e filho aconteceu quando a vítima foi buscar o menino. Caline Arruda foi golpeada no pescoço com uma faca de churrasco. Não há detalhes sobre o motivo da briga.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o menor está sob responsabilidade do Conselho Tutelar, conforme diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impede a detenção e aplicação de medidas socioeducativas para menores de 12 anos. O caso foi registrado como homicídio.