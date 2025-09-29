Mitos e verdades sobre a oração de São Miguel Arcanjo

Dia 29 de setembro é celebrado a memória de São Miguel Arcanjo - (crédito: Canção Nova)

Entre 15 de agosto e 29 de setembro de 2025, a Igreja Católica celebra a Quaresma de São Miguel Arcanjo, um período de 40 dias de oração e penitência que culmina na festa dos três arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. A devoção, marcada por forte espiritualidade e símbolos de combate ao mal, é acompanhada por diferentes tradições e interpretações, o que gera tanto fé quanto questionamentos. Afinal, quais são os fundamentos históricos e espirituais dessa oração e o que se pode considerar mito ou verdade?

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A escolha do 29 de setembro acompanha a tradição da Igreja Católica, que desde o século V dedica a data à memória do arcanjo, em referência à consagração de uma basílica em sua honra em Roma, na Itália. No Brasil, a devoção ao santo se manifesta em missas, procissões e festas populares, especialmente no Nordeste, onde comunidades inteiras se mobilizam em homenagens.

Leia também: O novo conflito do ouro em Minas Gerais

Origem da devoção

A prática da Quaresma de São Miguel remonta ao século XIII, quando São Francisco de Assis instituiu períodos de oração e penitência antes de grandes festas litúrgicas. O “Poverello” entendia que, assim como os anjos servem a Deus na eternidade, os homens deveriam purificar-se para melhor louvá-Lo. Segundo a tradição, foi durante uma dessas práticas que São Francisco recebeu as chagas de Cristo, experiência considerada uma confirmação mística de sua entrega.

Na tradição bíblica, São Miguel é descrito como o “Príncipe das milícias celestes”, aquele que combateu Lúcifer e seus seguidores, expulsando-os do céu. Seu nome, em hebraico, significa “Quem como Deus?”, expressão que resume sua missão: lembrar à humanidade a centralidade divina diante das forças do mal.

Leia também: Governo oficializa data para celebrar São Miguel Arcanjo no Brasil

A presença de Miguel não se limita à Bíblia. Escritores como Dante Alighieri, em A Divina Comédia, descrevem-no como o guerreiro que enfrenta o mal e intercede pelas almas no Purgatório, reforçando sua imagem como protetor espiritual ao longo dos séculos.

Além disso, é padroeiro da Polícia Militar em diversas de cidades brasileiras como Uberaba (MG), Nova Iguaçu (RJ), São Miguel do Oeste (SC) e São Miguel do Iguaçu (PR).

Experiência de Leão XIII

Um dos episódios mais marcantes envolvendo São Miguel ocorreu em 1884. Após celebrar a missa, o papa Leão XIII teria tido uma visão apavorante, na qual presenciou demônios tentando destruir a Igreja. Testemunhas relataram que o pontífice, pálido e assustado, retirou-se às pressas e, pouco depois, escreveu a famosa oração de intercessão a São Miguel Arcanjo.

A súplica foi incorporada em 1886 às chamadas “orações leoninas”, rezadas após a missa até o Concílio Vaticano II. Embora não existam registros oficiais sobre a visão, a narrativa ganhou força entre fiéis e teólogos. O exorcista italiano Gabriele Amorth reforçou em seu livro Um exorcista que Leão XIII teria escutado Satanás pedir a Deus permissão para destruir a Igreja em cem anos, sendo contido apenas pela intervenção de Miguel.

Com o passar do tempo, a oração de São Miguel ganhou versões e adaptações. Uma das mais conhecidas atualmente é a “Oração de 21 dias”, difundida em comunidades religiosas e pela internet. Os fiéis interpretam como uma metáfora da luta diária do ser humano contra seus próprios vícios e limitações. Enquanto uns relatam bênçãos, curas espirituais e transformações pessoais, outros afirmam ter experiências desconfortáveis, como pesadelos ou perturbações.

Apesar da popularidade, o teólogo Raylson Araujo, mestrando em Teologia Pastoral pela PUC-SP, alerta catolicismo é marcado por diversas histórias marcadas por elementos místicos. “Não temos registros oficiais sobre a visão do Papa Leão XIII, mas isso não significa que ela não ocorreu. O mais importante é compreender que a oração é uma forma de buscar a proteção divina. O cristão, diante de tempos instáveis, recorre a São Miguel como símbolo de luta contra o mal.”

Oração



São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.

Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.

Que Deus manifeste o seu poder sobre ele. Eis a nossa humilde súplica.

E vós, Príncipe da Milícia Celeste, com o poder que Deus vos conferiu,

precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos,

que andam pelo mundo tentando as almas. Amém.

Calendário Nacional

Na quinta-feira (25/9), o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sanciou a Lei nº 15.219 que institui o Dia de São Miguel Arcanjo a ser celebrado anualmente em 29 de setembro. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União, além de também ser assinado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.