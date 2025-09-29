InícioBrasil
CELEBRAÇÃO

Mitos e verdades sobre a oração de São Miguel Arcanjo

Governo sancionou, na quinta-feira (25/9), lei que oficializa o dia 29 de setembro como a data de celebração do "príncipe dos anjos"

Dia 29 de setembro é celebrado a memória de São Miguel Arcanjo - (crédito: Canção Nova)
Dia 29 de setembro é celebrado a memória de São Miguel Arcanjo - (crédito: Canção Nova)

Entre 15 de agosto e 29 de setembro de 2025, a Igreja Católica celebra a Quaresma de São Miguel Arcanjo, um período de 40 dias de oração e penitência que culmina na festa dos três arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. A devoção, marcada por forte espiritualidade e símbolos de combate ao mal, é acompanhada por diferentes tradições e interpretações, o que gera tanto fé quanto questionamentos. Afinal, quais são os fundamentos históricos e espirituais dessa oração e o que se pode considerar mito ou verdade?

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A escolha do 29 de setembro acompanha a tradição da Igreja Católica, que desde o século V dedica a data à memória do arcanjo, em referência à consagração de uma basílica em sua honra em Roma, na Itália. No Brasil, a devoção ao santo se manifesta em missas, procissões e festas populares, especialmente no Nordeste, onde comunidades inteiras se mobilizam em homenagens. 

Origem da devoção

A prática da Quaresma de São Miguel remonta ao século XIII, quando São Francisco de Assis instituiu períodos de oração e penitência antes de grandes festas litúrgicas. O “Poverello” entendia que, assim como os anjos servem a Deus na eternidade, os homens deveriam purificar-se para melhor louvá-Lo. Segundo a tradição, foi durante uma dessas práticas que São Francisco recebeu as chagas de Cristo, experiência considerada uma confirmação mística de sua entrega.

Na tradição bíblica, São Miguel é descrito como o “Príncipe das milícias celestes”, aquele que combateu Lúcifer e seus seguidores, expulsando-os do céu. Seu nome, em hebraico, significa “Quem como Deus?”, expressão que resume sua missão: lembrar à humanidade a centralidade divina diante das forças do mal.

A presença de Miguel não se limita à Bíblia. Escritores como Dante Alighieri, em A Divina Comédia, descrevem-no como o guerreiro que enfrenta o mal e intercede pelas almas no Purgatório, reforçando sua imagem como protetor espiritual ao longo dos séculos.

Além disso, é padroeiro da Polícia Militar em diversas de cidades brasileiras como Uberaba (MG), Nova Iguaçu (RJ), São Miguel do Oeste (SC) e São Miguel do Iguaçu (PR).

Experiência de Leão XIII

Um dos episódios mais marcantes envolvendo São Miguel ocorreu em 1884. Após celebrar a missa, o papa Leão XIII teria tido uma visão apavorante, na qual presenciou demônios tentando destruir a Igreja. Testemunhas relataram que o pontífice, pálido e assustado, retirou-se às pressas e, pouco depois, escreveu a famosa oração de intercessão a São Miguel Arcanjo.

A súplica foi incorporada em 1886 às chamadas “orações leoninas”, rezadas após a missa até o Concílio Vaticano II. Embora não existam registros oficiais sobre a visão, a narrativa ganhou força entre fiéis e teólogos. O exorcista italiano Gabriele Amorth reforçou em seu livro Um exorcista que Leão XIII teria escutado Satanás pedir a Deus permissão para destruir a Igreja em cem anos, sendo contido apenas pela intervenção de Miguel.

Com o passar do tempo, a oração de São Miguel ganhou versões e adaptações. Uma das mais conhecidas atualmente é a “Oração de 21 dias”, difundida em comunidades religiosas e pela internet. Os fiéis interpretam como uma metáfora da luta diária do ser humano contra seus próprios vícios e limitações. Enquanto uns relatam bênçãos, curas espirituais e transformações pessoais, outros afirmam ter experiências desconfortáveis, como pesadelos ou perturbações. 

Apesar da popularidade, o teólogo Raylson Araujo, mestrando em Teologia Pastoral pela PUC-SP, alerta catolicismo é marcado por diversas histórias marcadas por elementos místicos.  “Não temos registros oficiais sobre a visão do Papa Leão XIII, mas isso não significa que ela não ocorreu. O mais importante é compreender que a oração é uma forma de buscar a proteção divina. O cristão, diante de tempos instáveis, recorre a São Miguel como símbolo de luta contra o mal.”

Oração

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
Que Deus manifeste o seu poder sobre ele. Eis a nossa humilde súplica.
E vós, Príncipe da Milícia Celeste, com o poder que Deus vos conferiu,
precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos,
que andam pelo mundo tentando as almas. Amém.

Calendário Nacional

Na quinta-feira (25/9), o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sanciou a Lei nº 15.219 que institui o Dia de São Miguel Arcanjo a ser celebrado anualmente em 29 de setembro. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União, além de também ser assinado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.

 

Saiba Mais

 

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 29/09/2025 06:00
x