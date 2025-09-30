Porto Velho prepara o maior bolo da história da região Norte

Bolo de 111 metros terá cinco dias de preparo e será servido no dia 2 de outubro para a população. Data em que se celebra os 111 anos de Porto Velho, capital de Rondônia - (crédito: Reprodução Prefeitura de Porto Velho)

A capital de Rondônia está preparando o maior bolo já feito na região Norte do país. Em celebração aos 111 anos de Porto Velho, no próximo dia 2 de outubro, a prefeitura, em parceria com o Senac do Estado, está produzindo um bolo com metragem correspondente à idade da capital, sede da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A produção do bolo começou dias antes e tem previsão de levar cinco dias. Em ritmo acelerado, com uma equipe formada por mais de 60 pessoas, entre alunos de gastronomia, professores e chefs do Senac, os confeiteiros trabalham das 07h30 às 22h para alcançar o feito de fazer o maior bolo da região Norte.

O chefe tutor do Senac, Gustavo Ferreira, disse que a produção exige dedicação intensa. “Estamos com uma média de 50 pessoas, intercalando manhã, tarde e noite. Fazemos de 50 a 60 placas de bolo por dia. No dia do evento, a equipe será maior, com chefes e tutores à frente. É uma grande responsabilidade, porque vamos servir muita gente. O sabor é segredo, só na hora do corte do prefeito vocês vão descobrir.”

O bolo de 111 metros supera o tamanho de um campo de futebol oficial, que tem 105 metros; e ocupa espaço semelhante a 18 caminhões. Se empilhadas, as placas de bolo ficariam da altura de um prédio de 37 andares.



Além dos esforços para fazer o bolo, a logística para transportar a iguaria gigante também será complexa e exigirá organização extrema. Nas primeiras horas do dia 2, as placas de bolo serão transportadas em dois caminhões refrigerados do Mesa Brasil e 14 armários de panificação. A finalização será feita diretamente na avenida Sete de Setembro, em frente ao Prédio do Relógio, onde o bolo será servido.

Ingredientes do maior bolo da região Norte

7.050 ovos (235 cartelas)

350 kg de trigo

300 kg de açúcar

20 kg de fermento

600 kg de recheio

600 kg de chantilly

Segundo a prefeitura de Porto Velho, todo o material utilizado no bolo foi doado por empresários parceiros.

O Bolo de 111 metros servirá cerca de 30 mil pessoas que participarão da festa de aniversário de Porto Velho, no dia 2 de outubro, próxima quinta-feira. O evento será realizado às 16h, em frente ao prédio do relógio, antiga sede da administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

Leia também: Círio de Nazaré é teste de fogo para rede hoteleira de Belém na COP30

Bolo gigante, mas sem confusão

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos-RO) anunciou que o bolo gigante será distribuído para a população de maneira ordeira e segura, com ajuda de servidores e voluntários, totalizando 300 pessoas na realização do trabalho. Em peças publicadas nas redes sociais, a prefeitura tem orientado e pedido colaboração das pessoas para que a cidade não vire meme.