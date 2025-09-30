Porto Velho prepara o maior bolo da história da região Norte

A capital de Rondônia está preparando o maior bolo já feito na região Norte do país. Em celebração aos 111 anos de Porto Velho, no próximo dia 2 de outubro, a prefeitura, em parceria com o Senac do Estado, está produzindo um bolo com metragem correspondente à idade da capital, sede da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM).
A produção do bolo começou dias antes e tem previsão de levar cinco dias. Em ritmo acelerado, com uma equipe formada por mais de 60 pessoas, entre alunos de gastronomia, professores e chefs do Senac, os confeiteiros trabalham das 07h30 às 22h para alcançar o feito de fazer o maior bolo da região Norte.
O chefe tutor do Senac, Gustavo Ferreira, disse que a produção exige dedicação intensa. “Estamos com uma média de 50 pessoas, intercalando manhã, tarde e noite. Fazemos de 50 a 60 placas de bolo por dia. No dia do evento, a equipe será maior, com chefes e tutores à frente. É uma grande responsabilidade, porque vamos servir muita gente. O sabor é segredo, só na hora do corte do prefeito vocês vão descobrir.”
O bolo de 111 metros supera o tamanho de um campo de futebol oficial, que tem 105 metros; e ocupa espaço semelhante a 18 caminhões. Se empilhadas, as placas de bolo ficariam da altura de um prédio de 37 andares.
Além dos esforços para fazer o bolo, a logística para transportar a iguaria gigante também será complexa e exigirá organização extrema. Nas primeiras horas do dia 2, as placas de bolo serão transportadas em dois caminhões refrigerados do Mesa Brasil e 14 armários de panificação. A finalização será feita diretamente na avenida Sete de Setembro, em frente ao Prédio do Relógio, onde o bolo será servido.
Ingredientes do maior bolo da região Norte
- 7.050 ovos (235 cartelas)
- 350 kg de trigo
- 300 kg de açúcar
- 20 kg de fermento
- 600 kg de recheio
- 600 kg de chantilly
Segundo a prefeitura de Porto Velho, todo o material utilizado no bolo foi doado por empresários parceiros.
O Bolo de 111 metros servirá cerca de 30 mil pessoas que participarão da festa de aniversário de Porto Velho, no dia 2 de outubro, próxima quinta-feira. O evento será realizado às 16h, em frente ao prédio do relógio, antiga sede da administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.
Bolo gigante, mas sem confusão
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos-RO) anunciou que o bolo gigante será distribuído para a população de maneira ordeira e segura, com ajuda de servidores e voluntários, totalizando 300 pessoas na realização do trabalho. Em peças publicadas nas redes sociais, a prefeitura tem orientado e pedido colaboração das pessoas para que a cidade não vire meme.
