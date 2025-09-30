Chácara no interior de SP era usada para falsificar e envasar bebidas

Uma chácara na zona rural da cidade de Americana, no interior de São Paulo, era usada para falsificar e envasar bebidas alcoólicas. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), os falsificadores produziam uísque, gim e vodca. Mais de 17,7 mil produtos foram recolhidos no local.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A substância metanol não apareceu entre o material apreendido. O endereço foi um dos três alvos de uma operação realizada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, 30, no interior do Estado.
- Leia também: Facções entram no foco da investigação sobre metanol em bebidas
- Leia também: PF vai investigar uso de metanol em bebidas alcoólicas adulteradas
Outros dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município. A ação ocorre dias após o Estado registrar ao menos três mortes por suspeita de intoxicação por metanol após consumo de bebidas adulteradas. Os óbitos foram registrados na capital e na cidade de São Bernardo do Campo, na região metropolitana.
Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) pode estar por trás dos recentes casos de intoxicações. Em nota divulgada neste domingo, 28, a entidade diz suspeitar que o metanol usado para adulterar as bebidas pode ser o mesmo importado ilegalmente pela facção para misturar aos combustíveis.
Saiba Mais
- Brasil PF faz buscas em cidades mineiras por diamante de 647 quilates
- Brasil Vazamento de óleo provoca cancelamento de voos no Aeroporto Santos Dumont
- Brasil Porto Velho prepara o maior bolo da história da região Norte
- Brasil Homem é preso por esfaquear o irmão enquanto ele dormia
- Brasil Morre Marceu Vieira, jornalista da equipe do 'Conversa com Bial'
- Brasil Justiça impede extensão de patente de canetas emagrecedoras; veja quais
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda
- Brasil PEC da Segurança trará "rotina" de combate ao crime, diz secretário do Ministério da Justiça