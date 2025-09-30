Padre é indiciado por crimes sexuais contra dez pessoas

A Polícia Civil do Paraná concluiu, na segunda-feira (29/9), o inquérito instaurado para apurar crimes contra a dignidade sexual cometidos por um padre em Cascavel, no Paraná.
Segundo a delegada Thais Regina Zanatta, foram identificadas dez vítimas durante as investigações. Os crimes eram praticados desde 2009.
O investigado, que atuava como sacerdote, foi formalmente indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, curandeirismo, assédio sexual, importunação sexual, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável.
"O inquérito apontou ainda a incidência da circunstância agravante referente à violação de dever inerente ao ministério, cargo, ofício ou profissão. Também foram aplicados os institutos da continuidade delitiva e do concurso material de crimes, devido à repetição das condutas em diferentes ocasiões e contra múltiplas vítimas", disse a Polícia Civil.
A soma das penas previstas ultrapassa 150 anos de reclusão. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências legais cabíveis.
