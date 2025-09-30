Madrugada, o gato herói, salva idosa de 72 anos de ataque de pitbull

No último domingo (28/9), a aposentada Tereza de Faria Barroso, de 72 anos, foi salva do ataque de um pitbull pelo próprio pet: o gato Madrugada, um felino laranja adotado há seis anos e inseparável da tutora. O momento foi registrado por câmeras de segurança, em Nilópolis (RJ), na Baixada Fluminense.

Tereza estava sentada no portão de casa, conversando com duas amigas, quando o cachorro da vizinha conseguiu se soltar e avançou em direção ao grupo. Antes que alguém pudesse reagir, Madrugada entrou em cena.

O gato se colocou entre a dona e o pitbull, arqueou o corpo, mostrou dentes e garras e partiu para cima do animal, assustando-o e afastando o perigo. “Ele é muito protetor. Todo dia leva minha mãe até o trabalho, e agora provou que é capaz de muito mais”, contou o filho de Tereza ao g1.

O vídeo viralizou em redes sociais e mostra os vizinhos surpresos com a reação de Madrugada.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Agora, Madrugada virou o herói da vizinhança e ficou conhecido por proteger sua dona em uma situação de risco.

Gatos ou heróis?