Madrugada, o gato herói, salva idosa de 72 anos de ataque de pitbull

No último domingo (28/9), a aposentada Tereza de Faria Barroso, de 72 anos, foi salva do ataque de um pitbull pelo próprio pet: o gato Madrugada, um felino laranja adotado há seis anos e inseparável da tutora. O momento foi registrado por câmeras de segurança, em Nilópolis (RJ), na Baixada Fluminense.
Tereza estava sentada no portão de casa, conversando com duas amigas, quando o cachorro da vizinha conseguiu se soltar e avançou em direção ao grupo. Antes que alguém pudesse reagir, Madrugada entrou em cena.
O gato se colocou entre a dona e o pitbull, arqueou o corpo, mostrou dentes e garras e partiu para cima do animal, assustando-o e afastando o perigo. “Ele é muito protetor. Todo dia leva minha mãe até o trabalho, e agora provou que é capaz de muito mais”, contou o filho de Tereza ao g1.
O vídeo viralizou em redes sociais e mostra os vizinhos surpresos com a reação de Madrugada.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Agora, Madrugada virou o herói da vizinhança e ficou conhecido por proteger sua dona em uma situação de risco.
Gatos ou heróis?
- Em 2014, na Califórnia (EUA), Tara ficou famosa ao salvar um menino de 4 anos que estava sendo atacado por um cachorro. Ela correu em direção ao cão, o afastou e protegeu a criança até que os pais chegassem. A cena foi registrada por câmeras de segurança e viralizou, tornando Tara uma heroína internacional.
- Em Araçatuba (SP), o gato Taurinho enfrentou um cachorro para proteger sua amiga Docinho, uma gata que estava sendo atacada em frente a uma academia. A cena foi registrada por câmeras de segurança e rapidamente se espalhou nas redes sociais, mostrando a coragem do felino.
- Durante uma madrugada, o gato Nuvem alertou sua tutora, uma criança e uma amiga da família sobre um incêndio em seu apartamento, na Pensilvânia (EUA). Graças ao alerta do felino, todos conseguiram escapar a tempo, evitando uma tragédia.
- Em uma situação impressionante, um gato defendeu outro gato de um ataque de cachorro. O felino corajoso enfrentou o cão agressivo, permitindo que o outro gato escapasse ileso.
- Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, um gato defendeu uma criança de um ataque de cachorro em uma academia. O felino se colocou entre o cão e a criança, afastando o perigo e mostrando coragem diante da ameaça.