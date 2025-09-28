InícioCidades DF
acidente

Carro capota após colidir com poste de iluminação na Epia

O acidente mobilizou quatro viaturas e duas faixas foram interditadas na madrugada deste domingo (28/9)

Carro capota após colidir com poste de iluminação na Epia - (crédito: CMBDF/ Divulgação )
Carro capota após colidir com poste de iluminação na Epia - (crédito: CMBDF/ Divulgação )

Na madrugada deste domingo (28/9), um carro capotou após bater em um poste de luz na Epia, sentido Santa Maria. Perto das 2h da manhã, duas faixas foram interditadas temporariamente e quatro viaturas de socorro foram ao local. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encontrou um Fiat Mobi vermelho capotado, e a vítima estava no interior do carro, preso pelo cinto de segurança. 

Leia também: Moto colide com poste de iluminação e deixa duas pessoas gravemente feridas

O motorista estava inconsciente com sinais vitais instáveis e foi transportado para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre as causas do acidente, nem sobre o estado de saúde do motorista.

Leia também: Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na DF-440, em Sobradinho

Saiba Mais

Mariana Reginato*

Estagiaria Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato*
postado em 28/09/2025 14:56
x