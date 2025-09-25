Motociclista fica ferido após colisão com carro em Brazlândia

Ele estava consciente e orientado, mas apresentava escoriações pelo corpo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro na noite desta quarta-feira (25/9) em Brazlândia. O acidente ocorreu por volta das 18h40, próximo ao balão do Bar do Piauí.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o condutor da motocicleta Yamaha FZ 15 foi atendido no local seguindo o protocolo de trauma.

Ele estava consciente e orientado, mas apresentava escoriações pelo corpo. O homem foi transportado para um hospital da região para receber assistência médica.

Durante o atendimento à vítima, uma das faixas da via precisou ser interditada (foto: Divulgação/CBMDF)

O veículo envolvido era um Peugeot 206 de cor preta. Durante o atendimento à vítima, uma das faixas da via precisou ser interditada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a preservação da cena para os procedimentos de praxe. As causas da colisão serão investigadas.