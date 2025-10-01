Metanol: Pernambuco tem duas mortes suspeitas por intoxicação

A Polícia Federal investiga a procedência e a possível rede de distribuição de bebidas adulteradas - (crédito: Reprodução/Freepik)

Pernambuco registrou, na terça-feira (30/9), possíveis casos de intoxicação por metanol em três homens. Os pacientes foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Dois morreram. O terceiro recebeu alta hospitalar, mas teve perda de visão bilateral.

A investigação é realizada pelas vigilâncias da unidade do estado. Nas mortes com suspeita de intoxicação, o corpo é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde são feitos exames para apurar e determinar a causa.

Assim que recebeu a notificação, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) informou que iniciou a preparação de ações de fiscalização em distribuidoras de bebidas alcoólicas. "A Secretaria Estadual de Saúde vai emitir orientações tanto para a população como para as vigilâncias sanitárias municipais. O objetivo principal é a intensificação das vistorias para evitar possíveis fraudes nos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas", disse o órgão.



Os sintomas iniciais de intoxicação podem ser confundidos com os da ingestão de álcool comum — como náuseas, vômitos, dor abdominal e sonolência. Porém, entre 6h e 24h após o consumo, podem surgir sinais mais graves, como visão turva, cegueira, convulsões e até coma.

A Apevisa recomenda que os serviços de saúde notifiquem imediatamente todos os casos suspeitos ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação e ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde de Pernambuco.

O órgão também orienta a busca ativa de pessoas que possam ter consumido bebidas da mesma origem, além da capacitação das equipes de saúde para o manejo clínico adequado, incluindo uso de antídotos específicos e hemodiálise nos casos graves.



Na área de vigilância sanitária, a orientação é intensificar a fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, coletar amostras suspeitas para análise laboratorial, interditar preventivamente lotes e articular ações conjuntas com Procon, Ministério Público e forças de segurança.

"À população, a Agência Pernambucana reforça a importância de observar sinais que podem indicar adulteração: verificar se a bebida possui registro no Ministério da Agricultura e Pecuária, rótulo completo, lacre adequado, além de comprar apenas em locais confiáveis. Também é essencial redobrar a atenção com drinques prontos e evitar produtos sem procedência ou com preços muito abaixo do mercado", frisou a Apevisa.

Intoxicação por metanol matou cinco pessoas em SP



Até então, apenas São Paulo tinha registrado mortes suspeitas de intoxicação por metanol, sendo uma confirmada e quatro ainda em análise. A Polícia Federal investiga a procedência e a possível rede de distribuição dessas bebidas adulteradas.

A intoxicação por metanol é uma emergência médica grave. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, que podem levar à morte.



