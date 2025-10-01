Nasce Serena, segunda filha do deputado Nikolas Ferreira

O Deputado Federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e sua esposa Lívia Orletti deram as boas vindas para a mais nova filha do casal, Serena. Lívia deu à luz a menina nesta terça-feira (30/9). O anúncio do nascimento foi feito pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro no instagram, antes mesmo do Deputado.

Na postagem, Michelle desejou benção e proteção para a família e disse estar muito contente com a novidade “A titia está transbordando de felicidade com a chegada da pequena Serena! Parabéns aos papais… Fiquei encantando com a fofurice dela” disse a primeira dama nas redes sociais.

Michele Bolsonaro parabenizou o Deputado Federal Nikola Ferreira e sua esposa no instagram (foto: Reprodução/instagram/@michellebolsonaro)

Serena é a segunda filha de Nikolas e Lívia, que já são pais de Aurora, de um ano e cinco meses de idade. O casal anunciou o nascimento da caçula com uma série de fotos, entre elas, algumas do momento do parto. Confira.

Estagiário sob supervisão de Jaqueline Fonseca