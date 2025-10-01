InícioBrasil
VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Novas tarifas da GOL resntrigem bagagem internacional e alteram voos nacionais

A companhia aérea reestruturou os grupos tarifários e as novas categorias passam a ser comercializadas a partir de 14 de outubro

Boeing 737 MAX da GOL - (crédito: divulgação GOL)
Boeing 737 MAX da GOL - (crédito: divulgação GOL)

A GOL Linhas Aéreas anunciou nesta semana a reestruturação dos grupos tarifários, com novas categorias que passam a ser comercializadas a partir de 14 de outubro. As tarifas pretendem atender a diferentes tipos de viagem, com três opções para o mercado doméstico (Light, Classic e Flex) e cinco para voos internacionais (Basic, Light, Classic, Flex e Premium Economy).

A principal novidade é a criação da tarifa Basic que oferece um custo mais acessível, mas com restrição de bagagem: permite somente um item pessoal (mochila ou sacola) de até 10 kg, que caiba acomodado sob o assento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda em 2025, ela estará disponível exclusivamente para viagens internacionais e, no território nacional, apenas na rota entre o Aeroporto do Galeão (Rio de Janeiro) e Montevidéu, no Uruguai.

Nas demais tarifas, o passageiro pode levar uma mala de mão nos compartimentos superiores. As novas regras também trazem mudanças na política de remarcação: todos os bilhetes poderão ser alterados, com ou sem cobrança de taxa, conforme a categoria adquirida. As tarifas Flex e Premium Economy permitem reembolso integral para cancelamentos realizados antes do voo.

Outra alteração importante está relacionada ao adiantamento de voos. A partir de agora, clientes das tarifas Light, Classic, Flex e Premium Economy poderão solicitar o embarque antecipado ao longo do dia do voo, e não somente com até 6 horas de antecedência, como é atualmente. As regras completas serão divulgadas pela companhia a partir do início da vigência das novas tarifas (14/10).

Saiba Mais

Luciana Corrêa

Subeditora

Jornalista pelo Unicesp, pós-graduada em gestão cultural e em gestão em marketing digital pelo Senac. Foi assessora do Senac-DF, editora da Revista Fecomércio-DF e atuou junto à comunicação de marcas nacionais. Passou também pela redação da GPS Brasília

Por Luciana Corrêa
postado em 01/10/2025 12:02 / atualizado em 01/10/2025 12:20
x