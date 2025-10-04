Saúde não confirma segunda morte por metanol em SP; PB tem óbito suspeito

O Ministério da Saúde (MS) divulgou o boletim com o novo balanço de casos por intoxicação por metanol. A pasta confirmou apenas uma morte em São Paulo, apesar de a Secretaria de Saúde do Estado ter confirmado a segunda morte na tarde desta sábado, e atualizou para 195 o número de casos registrados no Brasil.
São Paulo ainda detém a maior parte das notificações, com 14 confirmações e 148 em investigação. Dos 195 casos, 13 são de óbitos, sendo um confirmado em SP e os outros 12 em investigação: 7 em SP; 3 em PE; 1 na BA; e 1 no MS.
A pasta recebeu as informações até às 16h deste sábado no Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).
Morte na Paraíba
Além dos dados do boletim do Ministério da Saúde, um homem de 32 anos morreu na tarde deste sábado no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande (PB) por suspeita de intoxicação por metanol. Segundo a Folha de S. Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba divulgou que o homem foi atendido de acordo com o protocolo clínico para metanol, incluindo administração de antidoto, mas o quadro teve uma piora progressiva e ele não resistiu.
Saiba Mais
- Esportes Série B: Chape vence o Novorizontino em duelo direto por G4
- Flipar Universidade mais prestigiada do mundo indica o café da manhã ideal
- Esportes Corinthians ganha novo desfalque por convocação para clássico contra o Santos
- Esportes Inspirado por Virgínia, Vini Jr. marca duas vezes na vitória do Real Madrid
- Política Flotilha humanitária: deputada do PT não assina deportação e permanece presa em Israel
- Mundo O teste rápido e barato que detecta metanol e pode salvar vidas, mas que ainda espera investimento
-
https://whatsapp.com/
channel/ 0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular