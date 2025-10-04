Saúde não confirma segunda morte por metanol em SP; PB tem óbito suspeito

Bebidas fermentadas, como vinhos e cervejas, são mais difíceis de falsificar com aplicação de metanol por serem pouco viáveis economicamente - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde (MS) divulgou o boletim com o novo balanço de casos por intoxicação por metanol. A pasta confirmou apenas uma morte em São Paulo, apesar de a Secretaria de Saúde do Estado ter confirmado a segunda morte na tarde desta sábado, e atualizou para 195 o número de casos registrados no Brasil.

São Paulo ainda detém a maior parte das notificações, com 14 confirmações e 148 em investigação. Dos 195 casos, 13 são de óbitos, sendo um confirmado em SP e os outros 12 em investigação: 7 em SP; 3 em PE; 1 na BA; e 1 no MS.

A pasta recebeu as informações até às 16h deste sábado no Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).

Morte na Paraíba

Além dos dados do boletim do Ministério da Saúde, um homem de 32 anos morreu na tarde deste sábado no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande (PB) por suspeita de intoxicação por metanol. Segundo a Folha de S. Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba divulgou que o homem foi atendido de acordo com o protocolo clínico para metanol, incluindo administração de antidoto, mas o quadro teve uma piora progressiva e ele não resistiu.

