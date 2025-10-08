Jovem se vinga de traição espalhando glitter no carro e apartamento do ex

Rafaela Bressan viralizou nas redes após compartilhar a vingança contra o ex-namorado que a traiu - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

“Vingança com brilho", foi assim que a cuiabana Rafaela Bressan, body piercer, descreveu a atitude que teve em um vídeo que publicou nas redes sociais e que viralizou. Depois de descobrir que o ex-namorado a traiu, ela resolveu espalhar glitter por todo o carro e apartamento dele, e o vídeo já ultrapassa 11 milhões de visualizações.

O vídeo contém como trilha sonora "Bad Reputation" de Joan Jett & the Blackhearts, Rafaela mostra os ambientes completamente cobertos por sete quilos de purpurina. Ela mostra detalhes: tinha purpurina no chão, na pia, na máquina de lavar que estava com roupas dentro e nem mesmo a geladeira do apartamento escapou.

Em uma sequências de vídeos publicados logo após o que viralizou, ela explicou que a ideia surgiu dias depois do término. “A gente tinha se separado fazia uns 15 dias por outros motivos. Depois disso, descobri que ele tinha tentado me trair, ele nem conseguiu, pelo menos dessa vez que eu soube. A menina deu fora nele”, contou.

Apesar do toque de humor, a cuiabana garante que pensou bem antes de agir. “Eu não queria causar nenhum dano real. Vi gente comentando pra jogar glitter no motor do carro pra dar perda total, mas o carro foi presente dos pais dele. Eu só queria dar uma dor de cabeça mesmo, fazer ele se esforçar pra limpar a casa, coisa que ele nunca gostava de fazer.”

A inspiração veio de um vídeo visto por acaso nas redes sociais. “Algumas semanas antes, eu tinha visto uma menina fazendo isso no carro do namorado e achei engraçado. Quando descobri a traição, lembrei na hora. Gravei pra mandar pras minhas amigas, inclusive para uma que me ajudou a achar o glitter.”

A ideia acabou crescendo: “Minhas amigas começaram a me incentivar a postar no TikTok. Uma delas editou, colocou música e postou pra mim. Eu nem usava a conta pra isso, queria divulgar meu trabalho de body piercing em Cuiabá.”

“Pra além de chorar as pitangas por causa de um chifre, eu queria me divertir também”, concluiu Rafaela.

