Zé Felipe detalha término com Virgínia e faz revelação sobre traições

Na noite desta terça-feira (7), Zé Felipe participou do podcast “Podpah” e abriu o jogo sobre sua atual relação com Virginia Fonseca, com quem anunciou o fim do casamento em maio deste ano.

Durante a entrevista, o cantor fez questão de reforçar que o respeito entre os dois permanece intacto, mesmo após o término.

Ao comentar sobre os rumores que cercam a separação, o sertanejo negou qualquer tipo de atrito ou traição com a mãe de seus filhos.

"A gente é super bem resolvido. Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu, eu respeito ela, ela me respeita. O povo tenta achar coisas pra falar, quer ver guerra onde não existe. Mas não tem briga, eu torço muito pra ela ser feliz, independente com quem ela quer que seja. Ela tá feliz, e eu tô feliz demais também", afirmou.

O nome de Ana Castela também surgiu durante a conversa. Questionado sobre a aproximação entre os dois — que tem alimentado rumores de um possível romance — Zé Felipe se derreteu ao falar da cantora.

"Acho que se eu fosse mulher, ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. Mesmo neurônio, mesma doideira, viaja, e volta, conversa fiada", brincou, evidenciando a sintonia entre os dois.

Mesmo em clima descontraído, o cantor também rebateu críticas sobre uma declaração recente em que disse estar vivendo a melhor fase de sua vida. Segundo ele, a felicidade não precisa ser condicionada à paternidade.

"Mas eu tô mesmo! Aí as pessoas falam 'e seus três filhos?', mas filho não é fase. As pessoas levam as coisas... filho é para a vida. A felicidade é uma coisa muito nossa. As pessoas baseiam a felicidade em outras pessoas e não são felizes", pontuou.