SP: Perícia confirma que metanol foi adicionado e não surgiu de destilação natural

A checagem envolve a verificação de embalagens, rótulos, lacres e a separação dos componentes líquidos em equipamentos especializados

Análises da Polícia Científica de São Paulo confirmaram que garrafas de bebidas destiladas apreendidas em operações recentes foram adulteradas com metanol, inserido de forma intencional e em níveis acima dos permitidos por lei. O estado já confirmou 18 casos de intoxicação pela substância. Dez mortes estão em apuração, com três já confirmadas.

Os laudos, referentes a dois grupos de amostras, confirmam que a presença do composto não é resultado da destilação natural. A investigação faz parte de uma força-tarefa criada na última sexta-feira (3/10) para apurar a origem da contaminação. Segundo o Instituto de Criminalística, os resultados foram encaminhados à Polícia Civil para subsidiar o inquérito.

As autoridades não divulgaram o número de garrafas analisadas, os tipos de bebida nem os locais onde foram apreendidas. O sigilo, segundo a Polícia Científica, visa proteger o andamento das apurações. Desde 29 de setembro, 16 mil unidades foram recolhidas em diferentes regiões do estado.

A checagem envolve a verificação de embalagens, rótulos, lacres e a separação dos componentes líquidos em equipamentos especializados. Apenas o laudo técnico confirma a presença e a concentração de metanol em cada amostra.

Crime organizado

Na esfera federal, o Ministério da Justiça investiga possível conexão entre a substância e operações contra o crime organizado no setor de combustíveis. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que tanques de metanol abandonados após essas ações são uma das hipóteses em análise.

Em São Paulo, a principal linha de investigação considera o uso de etanol contaminado por metanol em produções clandestinas. Segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, não há, porém, até o momento, indícios de envolvimento direto de facções criminosas.

O Ministério da Saúde deve divulgar novo boletim nacional nesta quarta-feira (8).

