Rio Grande do Sul confirma primeiro caso de intoxicação por metanol

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (RS) recebeu, no início da madrugada desta quarta-feira (8/10), a notificação de um caso confirmado de intoxicação por metanol em paciente atendido no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). O exame de sangue, realizado em laboratório terceirizado, confirmou a presença da substância.

O paciente de 42 anos relatou ter ingerido duas caipirinhas de vodca em um bar na cidade de São Paulo, em 26 de setembro. Os sintomas de febre, dor abdominal e cefaleia surgiram entre 12 e 24 horas após o consumo. Em seguida, ele apresentou visão turva e alteração na percepção de cores. Atualmente, encontra-se bem, apresentando apenas cansaço.

O caso está sendo acompanhado pela Vigilância em Saúde de Porto Alegre, que mantém contato com o Centro de Informação Toxicológica e com o hospital para monitoramento e orientações complementares. Segue em investigação um segundo caso, ainda sem confirmação de intoxicação. As amostras estão sendo analisadas, e as equipes de vigilância verificam o local de procedência da bebida consumida.

O metanol é uma substância usada como solvente industrial e é altamente tóxico, podendo causar intoxicação grave, mesmo se ingerido em pequenas quantidades. É necessário ficar atento aos seguintes sintomas após consumir bebidas alcoólicas:

Sintomas de embriaguez com desconforto gástrico ou gastrite;

Visão borrada, com manchas escuras, fotofobia ou perda de visão;

Dor abdominal, náusea e vômito;

Tontura, dor de cabeça, confusão.

Veja como se proteger:

Opte por locais de venda confiáveis e exija a nota fiscal do produto;

Desconfie de preços muito abaixo do normal;

Opte por produtos lacrados. No rótulo, a impressão de embalagens deverá estar nítida, sem erros de ortografia ou sinais de reutilização;

Evite produtos de procedência duvidosa;

Prefira o consumo de bebidas sem álcool.

Até 6 de outubro, o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação. Duas mortes foram confirmadas em São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo uma no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, uma na Paraíba e uma no Ceará.

