Rio Grande do Sul confirma primeiro caso de intoxicação por metanol

O paciente de 42 anos relatou ter ingerido duas caipirinhas de vodca em um bar na cidade de São Paulo, em 26 de setembro

Homem relatou ter ingerido duas caipirinhas de vodca - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (RS) recebeu, no início da madrugada desta quarta-feira (8/10), a notificação de um caso confirmado de intoxicação por metanol em paciente atendido no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). O exame de sangue, realizado em laboratório terceirizado, confirmou a presença da substância.

O paciente de 42 anos relatou ter ingerido duas caipirinhas de vodca em um bar na cidade de São Paulo, em 26 de setembro. Os sintomas de febre, dor abdominal e cefaleia surgiram entre 12 e 24 horas após o consumo. Em seguida, ele apresentou visão turva e alteração na percepção de cores. Atualmente, encontra-se bem, apresentando apenas cansaço.

O caso está sendo acompanhado pela Vigilância em Saúde de Porto Alegre, que mantém contato com o Centro de Informação Toxicológica e com o hospital para monitoramento e orientações complementares. Segue em investigação um segundo caso, ainda sem confirmação de intoxicação. As amostras estão sendo analisadas, e as equipes de vigilância verificam o local de procedência da bebida consumida.

O metanol é uma substância usada como solvente industrial e é altamente tóxico, podendo causar intoxicação grave, mesmo se ingerido em pequenas quantidades. É necessário ficar atento aos seguintes sintomas após consumir bebidas alcoólicas:

  • Sintomas de embriaguez com desconforto gástrico ou gastrite;
  • Visão borrada, com manchas escuras, fotofobia ou perda de visão;
  • Dor abdominal, náusea e vômito;
  • Tontura, dor de cabeça, confusão.

Veja como se proteger:

  • Opte por locais de venda confiáveis e exija a nota fiscal do produto;
  • Desconfie de preços muito abaixo do normal;
  • Opte por produtos lacrados. No rótulo, a impressão de embalagens deverá estar nítida, sem erros de ortografia ou  sinais de reutilização;
  • Evite produtos de procedência duvidosa;
  • Prefira o consumo de bebidas sem álcool.

Até 6 de outubro, o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação. Duas mortes foram confirmadas em São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo uma no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, uma na Paraíba e uma no Ceará.

