Mais de 60 alunos passam mal ao comerem salpicão em escola

Mais de 60 alunos da Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, passaram mal ao comerem salpicão servido na merenda escolar, na tarde dessa terça-feira (7/10).

Segundo informações da Prefeitura de Ibirité, 63 estudantes foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Hospital e Maternidade Regional de Ibirité, com sintomas de intoxicação alimentar. A maioria das vítimas são adolescentes.

Ainda conforme o órgão municipal, não houve registro de casos graves até a noite de terça-feira. Para dar conta da alta demanda, médicos e enfermeiros fora da escala de plantão foram mobilizados para reforçar o atendimento e garantir a segurança assistencial.

A escola e a Fundação Helena Antipoff foram procuradas pela reportagem, mas ainda não se retornou nosso contato. O espaço segue aberto.

Por meio de nota, a Prefeitura de Ibirité se solidarizou aos estudantes e familiares afetados e disse que segue acompanhando de perto a situação, honrando o compromisso com a saúde e o bem-estar das crianças e adolescentes. "Reiteramos que, desde o primeiro momento, foram deslocadas equipes ao Hospital Municipal para oferecer apoio e cuidado aos estudantes. Intensificamos o atendimento na UPA, determinando a presença imediata de mais funcionários devido à alta demanda; agilidade na Vigilância Sanitária, além de mobilizarmos todas as ambulâncias e demais serviços de saúde, que estiveram à disposição para garantir o atendimento rápido e a segurança dos estudantes", explica o documento.

"A Prefeitura de Ibirité se solidariza com os estudantes da Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo e com suas famílias, diante do ocorrido nesta terça-feira (7/10), quando alunos precisaram de atendimento médico em razão de uma possível intoxicação alimentar.

Reiteramos que, desde o primeiro momento, foram deslocadas equipes ao Hospital Municipal para oferecer apoio e cuidado aos estudantes. Intensificamos o atendimento na UPA, determinando a presença imediata de mais funcionários devido à alta demanda; agilidade na Vigilância Sanitária, além de mobilizarmos todas as ambulâncias e demais serviços de saúde, que estiveram à disposição para garantir o atendimento rápido e a segurança dos estudantes.

A Prefeitura segue acompanhando de perto a situação e reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar de nossas crianças e adolescentes."



Nota da SEE

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que adotou os procedimentos necessários para averiguar o ocorrido na Escola Sandoval Soares Sandoval Soares de Azevedo, em Ibirité, nessa terça-feira (07/10), junto à Vigilância Sanitária e as autoridades competentes, assim que tomou conhecimento sobre o mal-estar apresentado por alguns alunos e servidores.

"A Fundação Helena Antipoff, responsável pela coordenação da escola, encaminhou, imediatamente, os envolvidos à unidade hospitalar. Todos receberam atendimento médico e não apresentaram sintomas graves. A direção da unidade também acionou, prontamente, a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil de Minas Gerais, que estiveram no local.

A SEE/MG segue acompanhando e apoiando a Fundação Helena Antipoff para garantir a devida assistência aos alunos e servidores", informam.