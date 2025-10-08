Vídeo mostra destruição em restaurante de chef famoso após desabamento

Parte de restaurante de chef Henrique Fogaça desaba - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de São Paulo)

O teto de um restaurante do chef Henrique Fogaça desabou nesta quarta-feira (8/10), após uma explosão de gás na região da Bela Vista, no centro de São Paulo. O restaurante é o Jamile, que funciona na Rua 13 de Maio, no bairro do Bixiga.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sete patrulhas atuam no resgate das vítimas, com apoio de um helicóptero. Quatro pessoas já foram resgatadas. As equipes seguem trabalhando na retirada de outras duas que ainda estão sob os escombros.



Veja o vídeo:

O Corpo de Bombeiros informou que as quatro vítimas resgatadas foram encaminhados para o Pronto-socorro do Hospital São Paulo e para as Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) de Vila Mariana e Vergueiro. A quarta vítima foi socorrida pelo Samu. Uma delas está em estado grave.

O chef Henrique Fogaça ficou nacionalmente conhecido após participar do programa 'MasterChef' (foto: Reprodução/Instagram @henrique_fogaca74)

Leia também: Operação contra abuso sexual infantil prende 47 pessoas no Brasil

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de desabamento da estrutura de um estabelecimento comercial, na tarde desta quarta-feira (8), na Rua 13 de Maio, Bela Vista, região central da Capital. Sete viaturas estão empenhadas no resgate das vítimas, com apoio do helicóptero Águia. Quatro pessoas já foram resgatadas. As equipes seguem trabalhando na retirada de outras duas que ainda estão sob os escombros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular