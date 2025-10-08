Vídeo mostra destruição em restaurante de chef famoso após desabamento

O teto de um restaurante do chef Henrique Fogaça desabou nesta quarta-feira (8/10), após uma explosão de gás na região da Bela Vista, no centro de São Paulo. O restaurante é o Jamile, que funciona na Rua 13 de Maio, no bairro do Bixiga.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sete patrulhas atuam no resgate das vítimas, com apoio de um helicóptero. Quatro pessoas já foram resgatadas. As equipes seguem trabalhando na retirada de outras duas que ainda estão sob os escombros.
Veja o vídeo:
October 8, 2025
O Corpo de Bombeiros informou que as quatro vítimas resgatadas foram encaminhados para o Pronto-socorro do Hospital São Paulo e para as Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) de Vila Mariana e Vergueiro. A quarta vítima foi socorrida pelo Samu. Uma delas está em estado grave.
Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:
