Bombeiros confirmam morte de mulher após desabamento em restaurante

Uma pessoa morreu em decorrência do desabamento de parte da estrutura do restaurante Jamile, no bairro paulistano Bela Vista, no centro da cidade. O acidente ocorreu por volta das 12h desta quarta-feira (8/10). Um vazamento de gás pode ter causado a explosão no local. Quem assina o menu do restaurante é famoso chef de cozinha Henrique Fogaça. A informação da morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a corporação, cinco pessoas foram socorridas com ferimentos. Outras duas tiveram abalos psicológicos. Para a ocorrência, acionada às 12h25, segundo o capitão Karol Burunsizian, em entrevista à CNN, foram disponibilizadas 10 viaturas, 40 bombeiros, além de apoio da COMGÁS, da Defesa Civil e do SAMU.
Atualização:— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 8, 2025
Total de vítimas: 08
— 05 vítimas socorridas com ferimentos.
— 02 vítimas socorridas com abalo psicológico.
— 01 vítima, infelizmente, veio a óbito no local.
Recursos no local:
— 10 viaturas.
— 40 bombeiros.
— Apoio da COMGÁS, Defesa Civil e SAMU
Mais cedo, Karol Burunsizian confirmou que, das cinco vítimas encontradas com ferimentos, duas estavam debaixo dos escombros. Ambas foram atendidas após a abertura da ocorrência.
"Nós não conseguimos afirmar com certeza e explicar o que causou o acidente. Para isso, somente a Polícia Civil e a perícia. Ainda não é possível afirmar que ocorreu um vazamento de gás com explosão, seguido de colapso estrutural, ou o contrário. Apenas a Polícia técnico-científica pode fazer isso. O trabalho agora é estabilizar essa região, para conseguir acessar as vítimas e tirá-las sem o agravamento de lesões", afirmou.
"É um trabalho de formiguinha, como falamos, pois não é possível fazer movimentos por ali de qualquer forma, em decorrência do risco de desabamento do resto da estrutura. Foi preciso que os bombeiros rastejassem por alguns pontos para conseguir acessar as vítimas. Ou seja, nós nem tiramos o que está na frente para chegar até onde é preciso chegar, para que não corramos riscos maiores", completou.
Em nota publicada através das redes sociais, o chef Henrique Fogaça afirmou que "lamenta profundamente o acidente", e que, embora esteja fora do país, "mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes".
