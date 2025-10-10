Arthur, 5 anos, precisa de R$ 5,6 mil para um novo andador

Prematuro, Arthur Ortega nasceu com 27 semanas, pesando apenas 645g. Foram 163 dias de internação na UTI neonatal, até que pudesse ir para casa. No seu oitavo dia de vida, um ultrassom revelou uma hemorragia cerebral grau 4 e, aos 2 anos, Arthur recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral.

Cintia Ortega, de 33 anos, mãe de Arthur, se lembra de tudo que enfrentaram juntos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. "O médico deu a notícia que ele poderia não sobreviver por conta da prematuridade e todas as dificuldades que passou na UTI neonatal, então, o diagnóstico da paralisia cerebral se tornou apenas um detalhe”, explica Cintia, que não trabalha para poder se dedicar integralmente aos cuidados com o filho e às terapias diárias que fazem parte da rotina dele.

Arthur é uma criança alegre e cheia de vontade de viver. Nos últimos anos, o andador foi um de seus maiores aliados para o desenvolvimento, o auxiliando na mobilidade e nos treinamentos durante as sessões de fisioterapia. Agora que ele cresceu, o equipamento ficou pequeno e precisa ser substituído por um novo modelo, um investimento que marca mais uma etapa nessa trajetória de esperança.

Apesar das dificuldades, a mãe tem um dia a dia repleto de momentos de ternura. Ela acompanha de perto o progresso do filho e celebra as pequenas vitórias diárias, um gesto, um novo movimento, um olhar curioso para algo. “Apesar de toda sua dificuldade motora, ele é uma criança extremamente feliz e disposta a aprender e evoluir”, conta, com orgulho.

A história de Arthur tem tocado o coração de amigos, conhecidos e até desconhecidos que se sensibilizam com sua força. A mãe, que conseguiu o primeiro andador por meio de uma vaquinha solidária, conta com a ajuda da comunidade novamente para comprar o novo aparelho.

Cintia relata que ainda falta bastante para chegar na meta de R$ 5,6 mil para conseguir custear o aparelho junto aos acessórios necessários para seu filho. “Vou anotando na minha agenda conforme os valores caem na conta. Como foram poucas doações, então, não tem como me perder”, relata.

Para ajudar Arthur e a mãe, basta enviar qualquer valor para o pix: (17) 996627506, no nome de Cintia Valéria Ortega. No Instagram, você os encontra por @cintiaort.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca