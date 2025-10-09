InícioBrasil
LUTO NO JORNALISMO

Morre a jornalista Theresa Walcacer, aos 81 anos

Pioneira do telejornalismo, profissional teve 42 anos de carreira na Rede Globo e participou de programas como Jornal Nacional e Globo Repórter

Theresa Walcacer morreu aos 81 anos - (crédito: Renato Velasco/Memória Globo)

A jornalista Theresa Walcacer, uma das pioneiras do jornalismo da Rede Globo, morreu na manhã desta quinta-feira (9/10), aos 81 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Trabalhou por 42 anos na emissora, passando por programas como o Jornal Nacional, Globo Repórter, Globo News e Jornal Hoje.

Maria Theresa Tostes Walcacer nasceu em Manhumirim, em Minas Gerais, em 19 de setembro de 1944. Cursou filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e depois foi para a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Começou a carreira no jornalismo em 1967, como freelancer para as revistas Pais & Filhos e Geográfica Universal, ambas da editora Manchete. Durante esse período, também trabalhou na revista da Editora Vozes.

Em 1971, foi contratada pela Rede Globo para atuar no departamento de pesquisa do jornalismo. Logo em seguida, começou a trabalhar no Jornal Nacional, nas seções nacionais e internacionais. Algumas das principais coberturas que a jornalista realizou nesse período foram a morte do líder soviético Nikita Kruschev e o desabamento de um trecho do viaduto em construção Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.

Na emissora, foi gerente da Fundação Roberto Marinho, diretora do Globo Ciência, além de participar do programa Papo com Armando Nogueira, no SporTV.

Após mais de quatro décadas dedicadas à televisão, Theresa se despediu da Globo em 2013. Ela deixa dois filhos e cinco netos.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 09/10/2025 09:32
