Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (9/10), cinco loterias: os concursos 2925 da Mega-Sena; o 3508 da Lotofácil; o 6848 da Quina; o 2305 da Timemania e o 1126 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 20,4 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07-09-12-13-24-27.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 30,8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 31-32-34-45-80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1,3 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03-04-15-18-19-21-25. O mês da sorte é 07 - julho.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 33 milhões apresentou o seguinte resultado: 18-36-48-60-62-76-80. O time do coração é o 06 - Aparecidense-GO.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-05-06-08-11-13-14-16-17-20-21-22-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil