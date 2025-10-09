Gilmar Mendes diz a Barroso que "não guarda mágoas"

Gilmar Mendes, na sessão desta quinta-feira: "Tenho certeza, ministro Barroso, de que a história vai reconhecer o seu papel, não só pela judicatura marcante, mas também pelos anos de gestão, desafiadores e relevantes. Vossa Excelência trilhou o melhor caminho. Um grande abraço. Seja feliz" - (crédito: Gustavo Moreno/STF.)

Protagonista de uma discussão com Luís Roberto Barroso em 21 de março de 2018, o ministro Gilmar Mendes disse que "não guarda mágoas" do colega de Supremo Tribunal Federal (STF). "Sua Excelência sabe do apoio que emprestei — e não foi nenhum favor, mas um dever cívico durante esses dois anos, certamente os mais difíceis da minha vivência no tribunal”, afirmou Gilmar.

“Não guardo mágoas. O compromisso tem que ser com a instituição”, emendou o decano do STF. "Tenho certeza, ministro Barroso, de que a história vai reconhecer o seu papel, não só pela judicatura marcante, mas também pelos anos de gestão, desafiadores e relevantes. Vossa Excelência trilhou o melhor caminho. Um grande abraço. Seja feliz."

Em seguida, Luís Roberto Barroso, que anunciou a aposentadoria nesta quinta-feira (9/10), agradeceu ao colega de STF: "Ministro Gilmar Mendes, a vida nos afastou e nos aproximou".

Os dois tiveram, em 2018, um bate-boca histórico no Supremo. Durante um julgamento, eles trocaram acusações ao vivo, para todo o Brasil, durante transmissão da TV Justiça.

"Me deixa de fora desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando ofender as pessoas. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, nenhuma", disse Barroso a Gilmar Mendes, à época.

O embate provocou um grande constrangimento na Corte e a sessão acabou suspensa pela então presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia.

Em 2023, durante a posse de Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes disse que a preocupação do colega com a vida acadêmica e com a educação são um reflexo de seu compromisso com o futuro da nação, com o desenvolvimento do pensamento crítico e com a formação de cidadãos conscientes e participativos. Para ele, Barroso tem sido um bastião da efetividade das normas constitucionais, trabalhando para que o direito constitucional seja um meio de participação política e um mecanismo eficaz de intervenção e modificação da estrutura social.