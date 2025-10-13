Pernambuco confirma três primeiros casos de intoxicação por metanol

Desde o fim de setembro, Pernambuco notificou 48 suspeitas de intoxicação por metanol, das quais 24 seguem em investigação e 18 foram descartadas - (crédito: Michal Jarmoluk/Pixabay)

A Secretaria de Defesa Social (SDS) confirmou, nesta segunda-feira (13/10), os três primeiros casos de intoxicação por metanol em Pernambuco. As vítimas são moradores de Lajedo, no agreste do estado. Duas pessoas morreram e uma perdeu a visão após ingerirem bebidas contaminadas. A informação foi dada após análises do Instituto de Criminalística e da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Durante coletiva no Recife, hoje, a secretaria anunciou a prisão de um homem de 40 anos, natural de São Bento do Una, suspeito de adulterar bebidas alcoólicas transportadas de São Paulo. Ele foi detido no último sábado (10) em sua residência e deve responder por crime contra a saúde pública. Em outra ação, os agentes localizaram 706 litros de bebidas em um terreno pertencente à mãe do investigado. O material foi apreendido e passará por perícia para confirmar a presença de metanol.

Desde o fim de setembro, Pernambuco notificou 48 suspeitas de intoxicação por metanol, das quais 24 seguem em investigação e 18 foram descartadas. As vítimas confirmadas são Celso da Silva, 43 anos, que morreu em 9 de setembro; Marcelo dos Santos Calado, 32 anos, que recebeu alta no dia 23 do mesmo mês com perda da visão; e Jonas da Silva Filho, que faleceu em 29 de agosto. Esse último foi o primeiro a ser registrado, mas só agora teve a causa oficialmente confirmada.

A Delegacia de Lajedo conduz o inquérito, que também investiga o envolvimento de outras pessoas na falsificação das bebidas, incluindo o motorista responsável pelo transporte da carga, que morreu em um acidente no fim de setembro.

A Secretaria de Saúde orienta a população a não consumir bebidas sem procedência comprovada. O metanol é uma substância altamente tóxica, usada irregularmente na fabricação clandestina de bebidas, e pode causar cegueira ou morte mesmo em pequenas quantidades. As autoridades reforçam que a investigação segue em andamento para identificar toda a cadeia de adulteração e impedir novos casos no estado.

