Apagão é registrado em todo o país após incêndio em subestação

Vários estados brasileiros enfrentaram instabilidades no fornecimento de energia elétrica no início da madrugada desta terça-feira (14/10).

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a falha no Sistema Interligado Nacional (SIN) teve início com um incêndio no reator da Subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, que desligou toda a subestação de 500 kV (quilovolts).

Em nota enviada ao Correio, a Neoenergia Brasília informou que uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o fornecimento de energia. No Distrito Federal, 35% dos clientes foram afetados. O restabelecimento da energia foi gradativo, mediante autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS). A interrupção teve início às 00h31 e o restabelecimento total dos clientes às 1h06.

A Enel São Paulo afirmou que a interrupção de energia que afetou clientes da distribuidora nessa madrugada, às 0h32, foi causada pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS).

"O procedimento de corte de carga, conhecido como ERAC, acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional (SIN), para proteger o sistema elétrico. Em 8 minutos, por volta das 0h40, os 937 mil clientes afetados em São Paulo tiveram o serviço normalizado", disse a Enel.

No Amazonas, a empresa responsável pelo abastecimento, a Amazonas Energia, atribuiu a falha a uma "perturbação" no Sistema Interligado Nacional (SIN). O problema afetou bairros das cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara. De acordo com a concessionária, a interrupção começou às 0h09 e foi resolvida por volta das 0h25.

Além disso, onze subestações da empresa Light foram atingidas, afetando parte Baixada, Zona Norte e Zona Oeste do Rio de Janeiro, em um total de 450 mil clientes. Às 1h05, após autorização do ONS, toda a carga foi restabelecida.

O que diz o ONS?

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que houve uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) que provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

"A ocorrência teve início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a subestação de 500 kV e ocasionando a abertura da interligação entre as duas regiões. No momento, a região Sul exportava cerca de 5.000 MW para o Sudeste/Centro-Oeste", disse a ONS. Veja a nota do ONS na íntegra: O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que nesta terça-feira, 14 de outubro, às 0h32, houve uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) que provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A ocorrência teve início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a subestação de 500 kV e ocasionando a abertura da interligação entre as duas regiões. No momento, a região Sul exportava cerca de 5.000 MW para o Sudeste/Centro-Oeste. Na região Sul houve perda de aproximadamente 1.600 MW de carga. Nas demais regiões, houve atuação do ERAC- Esquema Regional de Alívio de Carga. No Nordeste a interrupção foi da ordem de 1.900 MW, no Norte, de 1.600 MW e no Sudeste, de 4.800 MW. Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira segura, logo nos primeiros minutos, sendo que em até 1h30min todas as cargas das Regiões Norte, Nordeste, Sudeste/Centro - Oeste foram restabelecidas. As cargas da Região Sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30min após a ocorrência. Uma reunião com os principais agentes envolvidos na ocorrência está programada para ser realizada ainda hoje. O ONS deverá realizar ainda uma reunião preliminar de Análise da Perturbação para início de elaboração do Relatório de Análise da Perturbação - RAP até sexta-feira, 17/10.

