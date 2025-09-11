Apagão de energia atinge diversas áreas do DF e metrô para

Neonergia informou que teve queda temporária do sistema da área central, mas que falha já foi sanada - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Uma queda de energia por volta das 12h, pegou de surpresa os moradores do Distrito Federal. Segundo relatos recebidos pelo Correio, o blackout aconteceu em Águas Claras, Asa Norte, Lago Norte, Noroeste entre outras.

A estudante universitária, Ana Clara Lima, de 20 anos, trabalha na Asa Norte e relatou que "simplesmente apagou tudo". “Nem aqueles picos de luz, que costumam anteceder as quedas de energia, teveram antes”, afirmou.

Devido a queda repentina de energia, algumas estações do metrô do Distrito Federal tiveram as atividades interrompidas, entretanto, no momento da publicação desta nota, as funções já foram retomadas.

Segundo a Neoenergia, foi registrada uma interrupção de energia de curta duração no sistema de transmissão da região central de Brasília. Segundo a empresa, a causa está sendo apurada. O fornecimento de energia já foi totalmente restabelecido para todos os clientes.