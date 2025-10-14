Buscas continuam por professor com Alzheimer desaparecido em trilha

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro buscam por um professor aposentado de 70 anos que desapareceu nas imediações do Morro da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no domingo (12/10). As buscas já duram 35 horas. O professor foi identificado como Antonio Petraglia, especialista em engenharia elétrica.

Segundo a família, o idoso tem diagnóstico de Alzheimer e faz caminhadas diárias com recomendação médica. Ele saiu de casa no bairro Flamengo para caminhar no domingo (12/10) e não retornou. Os bombeiros empenham todos os recursos na operação de busca, como militares especializados, drones com câmera térmica que identificam pontos de calor na mata, cães de faro com habilidades específicas, além de aeronaves e embarcações.

As equipes terrestres e os drones realizam varreduras nas trilhas do Morro da Urca, nas áreas de mata, bifurcações e acessos secundários. O Grupamento Marítimo monitora o costão do Morro da Urca. A ação se estendeu por toda noite e madrugada e segue na manhã desta terça-feira (14/10).

"Um Posto de Comando Avançado (PCAv) foi montado nas proximidades da Pista Cláudio Coutinho para coordenar as equipes em campo, ininterruptamente. Assistentes sociais da corporação prestam apoio à família. O Corpo de Bombeiros segue empenhado nas buscas e novas atualizações serão divulgadas conforme a evolução dos trabalhos", disse a corporação em nota enviada ao Correio.

