Metanol: Polícia cumpre mandados em oito cidades de São Paulo

Cerca de 150 policiais civis foram empenhados para a operação - (crédito: Divulgação/Secretaria de Segurança Pública de São Paulo)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (14/10), a Operação Poison Source – Fonte do Veneno, para desarticular uma rede criminosa envolvida na produção e comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas.

A operação visa localizar e apreender produtos, maquinários, insumos para produção de bebidas, além de celulares, documentos e outros objetos que possam auxiliar na identificação dos envolvidos e na comprovação das atividades ilícitas.

Ao todo, foram expedidos 20 mandados de busca e apreensão. Sete serão cumpridos em endereços na capital paulista e o restante em Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara. Cerca de 150 policiais civis foram empenhados para a operação.

Segundo a delegada que coordena a operação, Leslie Caran Petrus, as investigações se iniciaram a partir de um flagrante que ocorreu há cerca de dez dias. Na ocasião, um dos maiores fornecedores de bebidas falsificadas do Brasil foi detido.

“Ele vendia garrafas com rótulos, tampinhas intactas e lacres, praticamente impossível de identificar a falsificação. Depois, descobrimos quem adquiriu esses produtos e estamos indo atrás deles hoje”, disse a delegada.

A ação integra os esforços para combater casos de intoxicação por metanol. Segundo o governo de São Paulo, 51 pessoas já foram presas por algum tipo de envolvimento nos casos de bebidas adulteradas com metanol em São Paulo desde 29 de setembro.

São Paulo tem 28 casos de intoxicação por metanol confirmados e outros 100 em investigação. O governo também registrou cinco mortes: três homens de 54, 46 e 45 anos residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de Osasco de 23 anos.

