Apagão atinge 35% das residências do DF durante a madrugada

Segundo a Neoenergia Brasília, 35% dos clientes da capital foram afetados - (crédito: Neoenergia Distribuição Brasília/Divulgação)

Parte do Distrito Federal ficou às escuras na madrugada desta terça-feira (14/10) após um apagão provocado por uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo a Neoenergia Brasília, 35% dos clientes da capital foram afetados pela interrupção no fornecimento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A queda de energia começou às 00h31 e deixou regiões administrativas do DF sem energia por 35 minutos. O restabelecimento foi feito de forma gradual, com autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS), e foi concluído às 1h06, quando todo o abastecimento foi normalizado.

A Neoenergia Brasília ressaltou que a causa do problema continua em analise pelo ONS, responsável pela operação do sistema elétrico nacional. A empresa reforçou que o episódio não teve origem na rede sob sua responsabilidade.