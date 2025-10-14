InícioCidades DF
ENERGIA

Apagão atinge 35% das residências do DF durante a madrugada

A falha ocorreu devido uma explosão no Sistema Interligado Nacional (SIN). A Neoenergia informa que a energia foi restabelecida em menos de uma hora

Segundo a Neoenergia Brasília, 35% dos clientes da capital foram afetados - (crédito: Neoenergia Distribuição Brasília/Divulgação)
Parte do Distrito Federal ficou às escuras na madrugada desta terça-feira (14/10) após um apagão provocado por uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo a Neoenergia Brasília, 35% dos clientes da capital foram afetados pela interrupção no fornecimento.

A queda de energia começou às 00h31 e deixou regiões administrativas do DF sem energia por 35 minutos. O restabelecimento foi feito de forma gradual, com autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS), e foi concluído às 1h06, quando todo o abastecimento foi normalizado.

A Neoenergia Brasília ressaltou que a causa do problema continua em analise pelo ONS, responsável pela operação do sistema elétrico nacional. A empresa reforçou que o episódio não teve origem na rede sob sua responsabilidade.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 14/10/2025 08:49
