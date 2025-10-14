Dorrit Harazim é homenageada pelo Prêmio Vladimir Herzog

A jornalista e documentarista Dorrit Harazim será homenageada na 47ª edição do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, marcada para 27 de outubro, em São Paulo. A escolha reconhece mais de cinco décadas de um jornalismo comprometido com a verdade e com a escuta sensível das pessoas, da cobertura de guerras e crises internacionais à imersão em realidades invisíveis dentro do Brasil.

Nascida em Zagreb, capital da Croácia, Dorrit chegou ao país aos cinco anos, em um navio de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Aos 17 anos, voltou à Europa para estudar na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e concluiu seus estudos na Sorbonne, em Paris.

Seu caminho no jornalismo começou em 1966, como pesquisadora da revista francesa L’Express. Pouco depois, integrou a equipe fundadora da revista Veja, onde atuou em diferentes funções, de repórter a chefe do escritório da Editora Abril em Nova York. Foi repórter de campo em momentos decisivos da história mundial: cobriu a guerra no Camboja, o golpe militar no Chile, o escândalo Watergate e o apartheid na África do Sul. Em 1973, tornou-se uma das primeiras mulheres a viajar sozinha por países árabes, durante a crise do petróleo.

Além disso, a jornalista sempre se destacou pela atenção aos detalhes e empatia com seus personagens. Em 2012, ao escrever o perfil da atleta Fabiana Murer, mergulhou no universo do salto com vara para compreender o que movia a esportista. “Você não pode entrevistar alguém sem saber muito sobre o assunto, porque é descortês e ineficiente chegar sem saber mais do que o entrevistado pensa que você sabe”, disse.

A jornalista também se dedicou a retratar histórias de brasileiros comuns. Para compreender o cotidiano das mulheres presas, chegou a dormir em celas do presídio feminino Talavera Bruce, no Rio de Janeiro. "Jornalismo é apurar o que você não sabe e retratar da forma mais próxima da verdade aquilo que foi capaz de apurar", diz.

Com passagens por veículos como Veja, O Globo e a revista piauí, da qual foi cofundadora, Dorrit coleciona quatro Prêmios Esso e o Prêmio Gabriel García Márquez de Jornalismo, na categoria Excelência, sendo a primeira brasileira a conquistá-lo.

Na mesma edição do prêmio, a comissão organizadora também presta homenagem in memoriam a Dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo conhecido pela defesa incansável dos direitos humanos e da democracia. Segundo os organizadores, ambos representam vozes que ecoam os princípios de solidariedade e respeito à vida.

Criado em 1979, o Prêmio Vladimir Herzog homenageia o jornalista morto sob tortura pela ditadura militar, em 1975, e celebra anualmente trabalhos e trajetórias que defendem a liberdade de expressão e a justiça social.

A 47ª edição do prêmio é organizada pelo Instituto Prêmio Vladimir Herzog, com apoio de 18 instituições da sociedade civil, entre elas, a Abraji, ABI, Fenaj, OAB Nacional e a PUC-SP, e patrocínio da Petrobras e do governo federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.