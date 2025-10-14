Uber anuncia novas regras para categorias black e comfort em 2026

A Uber anunciou que vai atualizar os critérios de aceitação de veículos nas categorias Black e Comfort a partir de janeiro de 2026. A mudança, que será implementada em duas etapas ao longo do ano, de janeiro a julho, faz parte da estratégia da empresa para aprimorar a experiência de motoristas parceiros e passageiros nas categorias premium da plataforma.
Segundo a companhia, a revisão foi baseada em pesquisas com usuários e análises do mercado automotivo, que indicaram a necessidade de modernizar a frota e tornar as categorias mais atrativas. A atualização inclui novos requisitos de ano de fabricação, remoção de alguns modelos de veículos e ajuste nos critérios de elegibilidade dos motoristas.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Mudanças no Uber Black
A categoria Black, voltada para viagens de alto padrão, passará a exigir veículos mais novos e de cores específicas (preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco).
O ano mínimo de fabricação será atualizado conforme a cidade, com variações entre 2017 e 2026. Em São Paulo, por exemplo, veículos como o Virtus deverão ser, no mínimo, do ano 2026, enquanto outros modelos precisarão ser de 2019 em diante.
Além disso, alguns modelos deixarão de ser aceitos a partir de 5 de janeiro de 2026, independentemente do ano de fabricação. Entre eles estão:
-
Renault Kardian
-
Citroën Basalt
-
Chery Tiggo 3 e Tiggo 3X
-
Peugeot E-2008
-
Hyundai Kona Hybrid
-
JAC Motors J3 Turin e iEV 40
Para continuar habilitados no Uber Black, os motoristas precisarão manter uma avaliação mínima de 4,85 e ter mais de 100 viagens concluídas em outras categorias da plataforma.
Uber Comfort
No Uber Comfort, que oferece viagens com maior espaço e conforto, a atualização segue a mesma lógica: renovação da frota e padronização entre cidades. O ano mínimo de fabricação dos veículos varia de 2015 a 2023, conforme o modelo e o município. Em São Paulo, por exemplo, modelos como Etios Sedan, Voyage, Prisma e Logan devem ser de 2019 ou mais novos, enquanto Argo e Polo precisarão ser de 2023 em diante.
O modelo Renault Logan deixará de ser aceito na categoria a partir de julho de 2026, independentemente do ano.
Os motoristas que desejarem atuar na categoria deverão ter avaliação mínima entre 4,80 e 4,85, dependendo da cidade, e mais de 100 viagens em outras modalidades (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi).
E o UberX?
A empresa informou que também haverá atualização na categoria UberX em 2026, mas as mudanças dependerão das regulamentações locais. Em cidades que limitam a idade dos veículos a dez anos, como Brasília, Campinas, Fortaleza e São Paulo, carros fabricados em 2015 ou antes deixarão de circular na categoria mais acessível do aplicativo.
De acordo com a Uber, a revisão dos critérios considera principalmente espaço interno, ano e modelo dos veículos, deixando de priorizar o tamanho do porta-malas, um dos fatores usados anteriormente.
As diferenças entre cidades, segundo a empresa, se devem às condições locais de trânsito, tamanho da população e nível de demanda de cada região. “A indústria automotiva está em constante evolução, e a Uber busca manter as categorias premium atrativas, garantindo a melhor experiência possível para motoristas e usuários”, informou a empresa em comunicado oficial.
Quando entram em vigor
As novas regras passam a valer em duas fases:
-
Janeiro de 2026 – atualização inicial das listas de veículos aceitos;
-
Julho de 2026 – segunda rodada de exclusões, com retirada definitiva de modelos como o Renault Logan.
Saiba Mais
- Brasil "Falsa couve": Mulher morre após comer folha; entenda o caso
- Brasil Apagão é registrado em todo o país após incêndio em subestação
- Brasil Metanol: Polícia cumpre mandados em oito cidades de São Paulo
- Brasil Além do Sorvepotel: os 3 golpes mais comuns no WhatsApp hoje
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda
- Brasil "Serial killer do veneno": celular apreendido pode ajudar a esclarecer crimes