Uber anuncia novas regras para categorias black e comfort em 2026

A Uber tem uma lista de modelos de carros que não são aceitos para o serviço de transporte por aplicativo na categoria Comfort. A decisão tem a ver com opiniões dos passageiros. - (crédito: Divulgação/Uber)

A Uber anunciou que vai atualizar os critérios de aceitação de veículos nas categorias Black e Comfort a partir de janeiro de 2026. A mudança, que será implementada em duas etapas ao longo do ano, de janeiro a julho, faz parte da estratégia da empresa para aprimorar a experiência de motoristas parceiros e passageiros nas categorias premium da plataforma.

Segundo a companhia, a revisão foi baseada em pesquisas com usuários e análises do mercado automotivo, que indicaram a necessidade de modernizar a frota e tornar as categorias mais atrativas. A atualização inclui novos requisitos de ano de fabricação, remoção de alguns modelos de veículos e ajuste nos critérios de elegibilidade dos motoristas.

Mudanças no Uber Black

A categoria Black, voltada para viagens de alto padrão, passará a exigir veículos mais novos e de cores específicas (preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco).

O ano mínimo de fabricação será atualizado conforme a cidade, com variações entre 2017 e 2026. Em São Paulo, por exemplo, veículos como o Virtus deverão ser, no mínimo, do ano 2026, enquanto outros modelos precisarão ser de 2019 em diante.

Além disso, alguns modelos deixarão de ser aceitos a partir de 5 de janeiro de 2026, independentemente do ano de fabricação. Entre eles estão:

Renault Kardian

Citroën Basalt

Chery Tiggo 3 e Tiggo 3X

Peugeot E-2008

Hyundai Kona Hybrid

JAC Motors J3 Turin e iEV 40

Para continuar habilitados no Uber Black, os motoristas precisarão manter uma avaliação mínima de 4,85 e ter mais de 100 viagens concluídas em outras categorias da plataforma.

Uber Comfort

No Uber Comfort, que oferece viagens com maior espaço e conforto, a atualização segue a mesma lógica: renovação da frota e padronização entre cidades. O ano mínimo de fabricação dos veículos varia de 2015 a 2023, conforme o modelo e o município. Em São Paulo, por exemplo, modelos como Etios Sedan, Voyage, Prisma e Logan devem ser de 2019 ou mais novos, enquanto Argo e Polo precisarão ser de 2023 em diante.

O modelo Renault Logan deixará de ser aceito na categoria a partir de julho de 2026, independentemente do ano.

Os motoristas que desejarem atuar na categoria deverão ter avaliação mínima entre 4,80 e 4,85, dependendo da cidade, e mais de 100 viagens em outras modalidades (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi).

E o UberX?

A empresa informou que também haverá atualização na categoria UberX em 2026, mas as mudanças dependerão das regulamentações locais. Em cidades que limitam a idade dos veículos a dez anos, como Brasília, Campinas, Fortaleza e São Paulo, carros fabricados em 2015 ou antes deixarão de circular na categoria mais acessível do aplicativo.

De acordo com a Uber, a revisão dos critérios considera principalmente espaço interno, ano e modelo dos veículos, deixando de priorizar o tamanho do porta-malas, um dos fatores usados anteriormente.

As diferenças entre cidades, segundo a empresa, se devem às condições locais de trânsito, tamanho da população e nível de demanda de cada região. “A indústria automotiva está em constante evolução, e a Uber busca manter as categorias premium atrativas, garantindo a melhor experiência possível para motoristas e usuários”, informou a empresa em comunicado oficial.

Quando entram em vigor

As novas regras passam a valer em duas fases:

Janeiro de 2026 – atualização inicial das listas de veículos aceitos;

Julho de 2026 – segunda rodada de exclusões, com retirada definitiva de modelos como o Renault Logan.