Homem é preso no litoral norte de SP com 59 kg de pepinos-do-mar

Um homem foi preso na cidade litorânea de Ubatuba (SP) com 59 quilos de pepinos-do-mar, a prática configura crime ambiental - (crédito: Reprodução/Polícia Ambiental)

Um homem foi preso na última quarta-feira (16/10) com 59 quilos de pepinos-do-mar. O caso aconteceu na cidade de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. Além da prisão, o indivíduo também foi multado em R$ 6,7 mil.

A operação da Polícia Militar aconteceu após uma denúncia, que dizia que pepinos-do-mar estavam sendo armazenados de forma irregular no bairro Silop, perto da região central da cidade. No local foram encontradas estufas de madeira, exaustores e balanças de precisão, materiais que provavelmente eram usados para o manuseio dos pepinos-do-mar.

Segundo o portal de notícias G1, a Polícia Ambiental disse que os animais que se encontram em risco de extinção, teriam sido comprados de alguns pescadores da cidade vizinha, Paraty (RJ). Os policiais também declaram que o material estava sendo preparado para ser comercializado em outros estados do Brasil.

Uma parte dos pepinos-do-mar foi encaminhada para Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) para análise e pesquisa, o restante foi destinado à Polícia Federal, que investiga se o crime tem alguma relação com o tráfico internacional de produtos ligados à fauna marinha.

Por que os pepinos-do-mar são alvos do tráfico internacional?

Apesar do nome de vegetal, esses pequenos invertebrados são animais, e pertencem ao mesmo grupo das estrelas e ouriços do mar. Eles possuem corpos cilíndricos e macios, chegando a medir no máximo 30 centímetros. No Brasil, a pesca e comercialização sem autorização deste material configura crime ambiental.

A principal suspeita é para o tráfico dos pepinos-do-mar é o uso deles na indústria de produtos de beleza. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), um quilo do material no mercado negro internacional pode chegar a custar 400 euros.

Pode não parecer, mas esses pequenos animais têm grande importância no ecossistema marinho, e a alta exploração vem expondo eles cada vez mais ao risco de extinção. Os pepinos-do-mar desempenham a função ecológica de reciclar a matéria orgânica e os nutrientes do fundo do mar, ajudando assim a limpar os oceanos e melhorando a qualidade da água.

*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles