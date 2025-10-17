InícioBrasil
CRIME AMBIENTAL

Homem é preso no litoral norte de SP com 59 kg de pepinos-do-mar

Esses animais tem grande importância no ecossistema marinho mas também são visados pelo tráfico internacional

Um homem foi preso na cidade litorânea de Ubatuba (SP) com 59 quilos de pepinos-do-mar, a prática configura crime ambiental - (crédito: Reprodução/Polícia Ambiental)
Um homem foi preso na última quarta-feira (16/10) com 59 quilos de pepinos-do-mar. O caso aconteceu na cidade de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. Além da prisão, o indivíduo também foi multado em R$ 6,7 mil.

A operação da Polícia Militar aconteceu após uma denúncia, que dizia que pepinos-do-mar estavam sendo armazenados de forma irregular no bairro Silop, perto da região central da cidade. No local foram encontradas estufas de madeira, exaustores e balanças de precisão, materiais que provavelmente eram usados para o manuseio dos pepinos-do-mar.

Segundo o portal de notícias G1, a Polícia Ambiental disse que os animais que se encontram em risco de extinção, teriam sido comprados de alguns pescadores da cidade vizinha, Paraty (RJ). Os policiais também declaram que o material estava sendo preparado para ser comercializado em outros estados do Brasil.

Uma parte dos pepinos-do-mar foi encaminhada para Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) para análise e pesquisa, o restante foi destinado à Polícia Federal, que investiga se o crime tem alguma relação com o tráfico internacional de produtos ligados à fauna marinha.

Por que os pepinos-do-mar são alvos do tráfico internacional?

Apesar do nome de vegetal, esses pequenos invertebrados são animais, e pertencem ao mesmo grupo das estrelas e ouriços do mar. Eles possuem corpos cilíndricos e macios, chegando a medir no máximo 30 centímetros. No Brasil, a pesca e comercialização sem autorização deste material configura crime ambiental.

A principal suspeita é para o tráfico dos pepinos-do-mar é o uso deles na indústria de produtos de beleza. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), um quilo do material no mercado negro internacional pode chegar a custar 400 euros.

Pode não parecer, mas esses pequenos animais têm grande importância no ecossistema marinho, e a alta exploração vem expondo eles cada vez mais ao risco de extinção. Os pepinos-do-mar desempenham a função ecológica de reciclar a matéria orgânica e os nutrientes do fundo do mar, ajudando assim a limpar os oceanos e melhorando a qualidade da água.

*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles

 

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 17/10/2025 19:02
