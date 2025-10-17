Considerado foragido, MC Estudante é preso por agressão a mulheres

O rapper Carlos Cardoso Faria, conhecido como MC Estudante, foi preso, nesta sexta-feira (17/10), em uma casa em Guadalupe, na Zona Norte carioca. Por não ter se entregado após a expedição de um mandado de prisão, era considerado foragido. O artista é réu em um processo de agressão contra mulher.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a prisão por "crime de violência doméstica". Os agentes responsáveis pela ação pertencem à Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ). A corporação ainda confirmou que o músico foi encontrado nas proximidades da Favela do Chapadão.

Uma investigação por parte da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) está em curso. A polícia confirmou que, no momento da prisão, ele se preparava para deixar o esconderijo. A localização aconteceu depois da realização de trabalhos de inteligência e monitoramento das unidades.

"Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão por ameaça, violência doméstica contra mulher, crime ou contravenção contra criança e adolescente e lesão cometida em razão da condição de mulher", escreveu a Polícia (veja a nota completa na íntegra).

No último dia 10 de outubro, o mandado foi expedido pelo 5º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Réu, Carlos é acusado de descumprir medidas protetivas previstas na lei Maria da Penha.

Em contato com o g1, Juliana Nascimento, a responsável pela defesa de MC Estudante, nega as acusações de violência contra a "suposta vítima". Além disso, afirma já ter solicitado a revogação da prisão e a impetração de um habeas corpus.

Nota da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro na íntegra:

"Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj) prenderam um cantor, nesta sexta-feira (17/10), por crimes de violência doméstica. Ele foi capturado nas proximidades da Favela do Chapadão, no Guadalupe, Zona Norte do Rio. A ação é resultado da investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento das unidades, o criminoso, que estava foragido, foi localizado. Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão por ameaça, violência doméstica contra mulher, crime ou contravenção contra criança e adolescente e lesão cometida em razão da condição de mulher".

Nota da defesa de Carlos Cardoso Faria, o MC Estudante:

"Em nenhum momento, meu cliente descumpriu medida protetiva, o que ocorre é uma perseguição por parte da suposta vítima, a ele, seus familiares, amigos e até a namorada atual dele, a vítima stalkeia incessantemente a todos, inclusive a mim, que sou apenas advogada do mesmo.

Meu cliente já tinha em sua rede social os vídeos das agressões sofridas pela suposta vítima, muito antes da medida protetiva, o que houve foi um equívoco que será esclarecido judicialmente.

O que ocorre é uma perseguição por parte da suposta vítima, a ele, seus familiares, amigos e até a namorada atual dele. A suposta vítima stalkeia incessantemente a todos, inclusive a mim, que sou apenas advogada do mesmo.

Os vídeos que a suposta vítima alega terem sido publicados recentemente foram publicados no dia 24 de junho de 2025, um dia depois de a própria ir a público (rede social e programas de televisão) expor supostas agressões e crimes jamais cometidos, cometendo crime de denunciação caluniosa. Carlos usou dos mesmos meios da vítima para se defender, já que tem uma carreira pública.

Quanto ao crime de racismo cometido pela suposta vítima, há um R.O com provas na delegacia. E há provas sobre ela ter puxado uma faca para Carlos no inquérito policial feito na 42ª DP".

*A matéria segue aberta para manifestações das demais partes do processo.